हिमालय पर उगने वाले मशरूम की घर के अंदर खेती, 90 दिन में तैयार हुई 1 लाख की फसल

हिमालय पर उगने वाले मशरूम की घर के अंदर खेती ( ETV Bharat )

इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं, तो कई रोगों को दूर करने में मददगार साबित होते हैं. आमतौर पर यह कीड़ाजड़ी जंगल में पैदा होती है, लेकिन हमने उसी की दूसरी स्पीसीज को लैब में तैयार किया है. इसको कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस और हिंदी में कीड़ा जड़ी कहा जाता है.

भोपाल के बावड़ियां कला में रहने वाली देविका सिंह अपने घर में ही कीड़ाजड़ी को उगा रही हैं. देविका सिंह बताती हैं कि "बटन, ढींगरी, मिल्की जैसे कई तरह के फंगल मशरूम होते हैं, जिनका उपयोग खाने में किया जाता है, लेकिन कई तरह के ऐसे मशरूम भी होते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में चिकित्सीय गुण भी होते हैं. ऐसा ही मशरूम कीड़ाजड़ी है, जिसका उपयोग आयुर्वेद, चाइनीज और तिब्बतियन चिकित्सा में सालों से उपयोग होता आ रहा है.

90 दिन में पहली फसल तैयार हुई और इसकी एक किलो फसल की कीमत मिली करीबन 1 लाख रुपए तक. आमतौर पर ठंडे प्रदेशों में होने वाली कीड़ाजड़ी मशरूम को भोपाल के घर में उगाई जा रही है.

युवती ने कमरे में कर डाली मशरूम की खेती (ETV Bharat)

भोपाल: घर के एक हजार स्क्वायर का एरिया और इसके अंदर लाखों की कीमत वाली फसल की खेती. सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन राजधानी भोपाल की एक युवती अपने घर में ऐसी ही खेती कर रही है. इसके लिए उन्होंने अपने घर के एक हिस्से को आधुनिक खेत में तब्दील किया है. हिमालय और तिब्बत के ठंडे क्षेत्र में तैयार होने वाली इस फसल के लिए घर का तापमान भी मेंटेन किया है.

छह माह पहले शुरू किया प्रोडक्शन

देविका सिंह बताती हैं कि फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री के बाद से ही बायोटेक इंडस्ट्री से जुड़ी रही हूं. कोविड के दौरान कॉर्डिसेप्स का काफी बूम आया. इसके बाद मैंने इसे घर पर उगाने का ही निर्णय किया." बावड़ियां कला में रहने वाली देविका ने घर के ग्राउंड फ्लोर में करीबन 14 लाख रुपए खर्च कर कूलिंग सिस्टम लगवाया है. इसमें पर्याप्त नमी बनी रहे, इसकी व्यवस्था भी की गई है. कीड़ाजड़ी को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल सके, इसके लिए लाइटिंग की गई है.

देविका सिंह ने कमरे में उगा डाली कीड़ाजड़ी मशरूम (ETV Bharat)

हालांकि इसे शुरू करने के पहले एक साल तक इसको लेकर रिसर्च की गई. पिछले छह माह से इसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं. हमने जो सेटअप तैयार किया है, उससे साल में करीबन 20 किलो तक कीड़ाजड़ी निकाल सकते हैं. पिछले छह माह में वे यहां से तीन फसल ले चुकी हैं. वे बताती हैं कि एक किलो अच्छी क्वालिटी की कीड़ाजड़ी 1 लाख रुपए किलो तक बिक रही है.

इस तरह तैयार होती है कीडाजड़ी

देविका सिंह बताती हैं कि कीड़ाजड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले लिक्विड मशरूम का कल्चर तैयार किया जाता है. कल्चर तैयार होने के बाद इसकी प्लेटिंग की जाती हैं. इसमें ब्राउन राइस का बेस लिया जाता है, इस पर कल्चर को डाला जाता है. इसके बाद यह धीरे-धीरे फैलने लगता है. इसे शुरूआत में अंधेरे में ही रखा जाता है. ब्राउन राइस इसलिए लिया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है.

छह माह पहले शुरू किया प्रोडक्शन (ETV Bharat)

इससे मशरूम को डेवलप होने में ज्यादा हेल्प मिलती है. इसके बाद इसे लाइटिंग और कूलिंग स्पेस में रखा जाता है. अभी सर्दी के मौसम में इसका तापमान 17 से 19 डिग्री तक रखा जाता है. यह मशरूम 70 से 90 दिन के अंदर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है.

कमरे में मशरूम की खेती (ETV Bharat)

कई बीमारियों में होती है असरकारक

कीड़ाजड़ी आमतौर पर प्राकृतिक रूप से जंगलों में तैयार होती है. यह एक तरह का फंगल होता है. एक तरह का मशरूम का प्रकार है, लेकिन बाकी मशरूम से इसकी कीमत कई गुना महंगी होती है. उत्तराखंड के गढ़वाल के चमोली, कुमाऊं के धारचुला और तिब्बत के क्षेत्रों में यह कई परिवारों की आजीविका का साधन है. यहां लोग जंगलों से इस जड़ी को खोजकर लाते हैं और फिर इन्हें बेचा जाता है. हालांकि इस तरह की जंगल कीड़ाजड़ी में कई बार इफेक्शन पैदा करने वाले गुण भी होते हैं, जिनका उपयोग करना कई बार नुकसानदायक भी साबित होता है.

कीड़ाजड़ी मशरूम (ETV Bharat)

इसलिए डिमांड में है कीड़ाजड़ी

कीड़ाजड़ी में विटामिन बी 1, बी 2 और बी 12 जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. इस जड़ी का उपयोग प्राकृतिक स्टेरॉयड के रूप में किया जाता है. दावा किया जाता रहा है कि यह कैंसर जैसे जटिल रोग के अलावा दिल की बीमारी, हाई बीपी, थायराइड जैसी कई बीमारियां में उपयोगी साबित होती है. इसे हिमालयन वियाग्रा और हिमालयन गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है.