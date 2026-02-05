ETV Bharat / state

'घूसखोर पंडित' के टाइटल और डायलॉग पर बाह्मण समाज की आपत्ति, थाने में दर्ज कराई शिकायत

ओटीटी पर रिलीज होने जा रही फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल और डायलॉग्स को लेकर ब्राह्मण समाज नाराज. जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन के साथ विरोध.

'घूसखोर पंडित' के टाइटल और डायलॉग पर बाह्मण समाज नाराज (ETV Bharat)
Published : February 5, 2026 at 5:05 PM IST

Published : February 5, 2026 at 5:05 PM IST

भोपाल: ओटीटी पर रिलीज होने जा रही फिल्म 'घूसखोर पंडित' के विरोध की आग राजधानी भोपाल भी पहुंच गई है. राजधानी भोपाल में फिल्म के विरोध में ब्राम्हण समाज ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया. एमपी नगर चौराहे पर अखिल भारतीय ब्राम्हण समाज ने फिल्म के नाम और इसके संवादों को बेहद आपत्तिजनक बताया है. संगठन ने एमपी नगर थाने में फिल्म के कलाकारों, निर्देशक और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है.

'फिल्म का टाइटल और डायलॉग्स विवादित'

अखिल भारतीय ब्राम्हण समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेन्द्र मिश्रा ने कहा कि "ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्म में बेहद आपत्तिजनक डायलॉग्स हैं. इसमें एक डायलॉग है कि ब्राम्हण लंगोट का ढीला होता है. इस तरह के विवादित डायलॉग सिर्फ ब्राम्हण समाज की छवि को खराब करने के लिए डाले गए हैं. फिल्म के टाइटल से भी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है."

अखिल भारतीय ब्राम्हण समाज ने थाने में दर्ज कराई शिकायत (ETV Bharat)

ब्राम्हण समाज ने फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी की और इसके खिलाफ पुलिस में शिकायती आवेदन भी दिया है. इसमें कहा गया है कि फिल्म के जरिए ब्राम्हण समाज की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसकी वजह से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. पुष्पेन्द्र मिश्रा ने कहा कि "फिल्मों को समाज का आइना कहा जाता है लेकिन मनोरंजन के नाम पर किसी समाज विशेष को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए."

डायलॉग बदलने की मांग

संगठन ने कहा कि इस मामले में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है. संगठन ने मांग की है कि फिल्म के कलाकारों, डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. यदि फिल्म के नाम और इसके डायलॉग को नहीं बदला गया तो इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा. फिल्म को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है.

क्या है फिल्म में

फिल्म के मुख्य पात्र की भूमिका में मनोज बाजपेयी हैं, जो एक पुलिस अधिकारी अजय दीक्षित की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में उन्हें पंडित के नाम से संबोधित किया गया है. फिल्म वैसे तो एक थ्रिलर है लेकिन इसके डायलॉग और इसके नाम को लेकर विवाद है. हालांकि अभी तक फिल्म निर्माता निर्देशक और ओटीटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.

