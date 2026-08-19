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Gen Z छोड़िए, भोपाल की सड़कों पर उतरी 'जेन अल्फा', DMS को KVS में मर्ज करने का विरोध

भोपाल में Gen Alpha का विरोध प्रदर्शन, 'Save DMS' के पोस्टर्स के साथ सड़कों पर उतरे स्कूली बच्चे, जानें पूरा मामला. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

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DMS को KVS में मर्ज करने का विरोध (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 11:30 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 11:42 AM IST

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भोपाल : राजधानी भोपाल में डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल (डीएमएस) रीजनल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में शामिल किए जाने के विरोध में जेन अल्फा ने विरोध प्रदर्शन किया है. इस प्रस्ताव के विरोध में सैकड़ों छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए. छात्रों ने हाथों में 'सेव DMS' सहित कई पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और स्कूल की मौजूदा शैक्षणिक पहचान बरकरार रखने की मांग की. प्रदर्शन के बाद छात्रों ने रीजनल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसके गुप्ता को ज्ञापन सौंपा.

DMS को KVS में मर्ज करने का विरोध शुरू हो गया

भोपाल में पहली बार 'जेन अल्फा' ने प्रोटेस्ट' किया है. स्टूडेंटस ने मांग करते हुए कहा कि DMS का KVS में मर्जर नहीं किया जाए. साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे स्कूल के सामने चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए. उनके हाथों में कई तरह के बैनर थे. वहीं, छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि DMS एक सामान्य स्कूल नहीं है, बल्कि शिक्षा में प्रयोग और नवाचार के लिए इसकी अलग पहचान रही है. DMS यानी डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपरपोज़ स्कूल को हिंदी में प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय कहा जाता है.

भोपाल की सड़कों पर उतरी 'जेन अल्फा' (Etv Bharat)

डीएमएस खो देगा अपनी असली पहचान

जानकारी के मुताबिक NCERT के अंतर्गत शिक्षा में प्रयोग और नवाचार के उद्देश्य से ऐसे चार क्षेत्रीय विद्यालय भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में संचालित होते रहे हैं. छात्रों और अभिभावकों का तर्क है कि इन संस्थानों में किए जाने वाले शैक्षणिक प्रयोगों और नवाचारों का इस्तेमाल देश की स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किया जाता रहा है. ऐसे में इन्हें KVS में शामिल करने से इनके मूल उद्देश्य और खास पहचान पर असर पड़ सकता है.

अभिभावकों को एडमिशन पॉलिसी बदलने की चिंता

संविलयन के प्रस्ताव को लेकर अभिभावकों की भी कई चिंताएं हैं. एक अभिभावक अमित कुमार ने कहा, '' केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अलग प्राथमिकता व्यवस्था लागू होती है. ऐसे में DMS के मौजूदा छात्रों की पढ़ाई, भविष्य में होने वाले एडमिशन और सामान्य परिवारों के बच्चों के प्रवेश को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. हमें संविलयन के संबंध में औपचारिक तौर पर पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई. स्कूल स्टाफ और अन्य माध्यमों से जानकारी मिलने के बाद अन्य अभिभावकों से चर्चा शुरू की.

KVS DMS merger BHOPAL
DMS को KVS में मर्ज करने के आदेश जारी (Etv Bharat)

नर्सरी से 12वीं तक करीब 1000 विद्यार्थी

अभिभावकों के मुताबिक DMS में नर्सरी से 12वीं तक करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं. अलग-अलग कक्षाओं में दो सेक्शन होने की बात भी कही गई है. 11वीं और 12वीं में कॉमर्स और आर्ट्स सहित विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती है. स्कूल में वोकेशनल यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं. ऐसे में उनका सवाल है कि KVS में संविलयन के बाद मौजूदा छात्रों की पढ़ाई, शिक्षकों की व्यवस्था, वोकेशनल कोर्स और प्रवेश प्रक्रिया का क्या होगा? अभिभावक सरकार और NCERT से इस पूरे मामले में जानकारी देने की मांग कर रहे हैं.

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कांग्रेस प्रवक्ता बोले- 'यह अलार्मिंग सिचुएशन है'

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदर्शन को राजधानी का पहला 'जेन अल्फा प्रोटेस्ट' बताया. उन्होंने कहा, '' बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे खुद अपने स्कूल की पहचान और भविष्य को लेकर सड़क पर आए हैं, यह गंभीर संकेत है.'' उन्होंने सरकार से DMS के KVS में संविलयन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की. त्रिपाठी ने कहा, '' भोपाल सहित अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर के इन विद्यालयों की स्थापना शिक्षा में प्रयोग और नवाचार के उद्देश्य से हुई थी, इसलिए इनके भविष्य पर फैसला लेने से पहले इनके मूल उद्देश्य पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.'' फिलहाल इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Last Updated : August 19, 2026 at 11:42 AM IST

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