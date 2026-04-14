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मोबाइल पर नहीं अब खुद पर लौटा ध्यान, एंजाइटी और एंगर पर ऐसे आया काबू

भोपाल में गीता परिवार बच्चों को संस्कार के साथ उनकी खेल की दुनिया से करवा रहा दोस्ती. 4 दिन के अभ्यास वर्ग से बढ़ा कॉन्फिडेंस.

BHOPAL GEETA PARIVAR TRAINING CAMP
भोपाल में गीता परिवार का ट्रेनिंग कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:03 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: जिस समय शहरों में बच्चों की पहली तलाश मोबाइल और इंस्टाग्राम की सर्च के साथ होती है. ठीक उसी वक्त में ये बच्चे अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान में डूब कर करते हैं. गुस्से पर काबू पाने ओवर थिंकिग को दूर भगाने के लिए करते हैं मैंटल एक्सरसाइज.

लाइफ स्टाइल की बदौलत उनकी जिंदगी में दाखिल हो गए एंजाइटी डिप्रेशन को कैसे मात दें. कैसे पॉजीटिविटी से बढ़ें, ये उन बच्चों की क्लास में हर दिन का सिलेबस है. भोपाल में गीता परिवार मोबाइल एडिक्टेड माहौल में बच्चों को संस्कार के साथ बच्चों से रुठी छूटी उनकी दुनिया से दोस्ती करवा रहा है.

मोबाइल पर नहीं अब खुद पर लौटा ध्यान (ETV Bharat)

नो मोबाइल, आओ खुद से दोस्ती करें

मोबाइल एडिकशन की बदौलत जो बच्चे बेपटरी हुए हैं, उन्हें फिर राह पर लाने की कोशिश है ये. टाइम मैनेजटमेंट से लेकर मैदानी खेलों से हुई दूरी तक हर ओर से वापिसी का प्रयास. एंजाइटी डिप्रेशन के इलाज के साथ ब्रेन डेव्लपमेंट के टूल्स कैसे काम करते हैं. 4 दिन के गीता परिवार में जुटी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आई छात्राएं एक अलग तरह की क्लास में हैं. इस क्लासरूम में ये छात्राएं मन की किताब को दोबारा पढ़ रही हैं.

TEJOHAM CAMP GEETA PARIVAR
छात्राएं सीख रहीं लाठी चलाना (ETV Bharat)

जान रही हैं अपनी क्षमताएं और कुल 4 दिन में नतीजे भी दिखने लगे हैं. हांलाकि अभी लंबा अभ्यास करना है. लेकिन जेन जी मोबाइल एडिक्शन के साथ जिन मानसिक व्याधियों से जूझ रहा है. इस 4 दिन के अभ्यास वर्ग में इन्हें उसका इलाज मिला है.कोई कंफर्ट जोन से बाहर आया है तो किसी ने अपनी नेगेटिविटी पर काबू पाया है. कोई एंजाइटी को कम करने में कामयाब रहा तो किसी ने गुस्सा कंट्रोल करना सीखा है.

मोबाइल से बढ़ी एंजाइटी अब कंट्रोल में, गुस्सा भी कम

इस वर्ग में छात्राएं लगातार आ रही हैं, ध्यान लगाती हैं, योग करती हैं और खुद में ये फर्क देख रही हैं कि उनकी नेगेटिविटी अब कंट्रोल में है. चीजों को देखने का नजरिया बदला है. लावण्या अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती थी. योग से ध्यान से अब गुस्सा आता भी हो तो उस पर जल्दी काबू पा लीते हैं. वो कहती है, "पहले मेरे साथ ये बहुत बड़ा इश्यू था मैं गुस्सा संभाल ही नहीं पाती थी अब गुस्सा कंट्रोल करते आने लगा है."

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योग से एंजाइटी और एंगर पर पाया काबू (ETV Bharat)

सृष्टि डाबर कहती हैं, "पहले मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं था. अब ये बड़ा बदलाव आया है. खुद पर भरोसा और पॉजीटिविटी बढ़ी है." इन छाात्राओं ने यहां लाठी चलाना भी सीखा है. ये आत्मरक्षा का हिस्सा है. अंकिता कहती है, "हमें लाठी चलाने की जरुरत ना भी पड़े लेकिन इसे चलाना सीख जाने के साथ हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम मुकाबला कर सकते हैं."

छात्रा बनकर आई गौरी अब दे रही ट्रेनिंग

इन छात्राओं में से एक गौरी गोपाल खंडेलवाल को ट्रेनिंग के बाद ट्रेनर बनने का मौका मिला. गौरी की सबसे बड़ी दिक्कत थी उसकी ओवरथिंकिग. वो कहती है, "मैं नेगेटिव सोचती थी. और फिर सोचती चली जाती थी. अब ये कम हुआ है. खास बात ये है कि जो योगा की ध्यान की ज्ञान इंद्रियों के संवर्धन की मैंने जो ट्रेनिंग ली अब ट्रेनिंग दे पा रही हूं, मेरे चश्में का नंबर तक कम हो गया है."

MOBILE ADDICTION
4 दिन के अभ्यास वर्ग से बढ़ा कॉन्फिडेंस (ETV Bharat)

'मोबाइल की लत छूटेगी तो बच्चे खुद से मिलेंगे'

गीता परिवार की सदस्य ट्रेनर श्वेता आनंद त्यागी इस अभ्यास वर्ग के बारे में कहती हैं, "ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है. हमारा प्रयास ये है कि इस समय जिस तरह से बच्चे मोबाइल की लत पाल चुके हैं. संस्कारों के साथ उन्हें दुबारा खेल के मैदानों तक पहुंचाया जाए. वे ध्यान योग से मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें."

GEETA PARIVAR TRAINING CAMP
बच्चों को संस्कार के साथ खेलों की ओर रुझान बढ़ाना (ETV Bharat)

इन्हें प्रशिक्षण देने महाराष्ट्र से यहां आई प्रमिला महेश्वरी कहती हैं, "इस शिविर का नाम ही तेजोहम. हम इन बालिकाओं में भारत का भविष्य देखते हैं. प्रयास ये है कि मानसिक शारीरिक रुप से मजबूत बनें. अपनी खूबियों को पहचानें और मोबाइल की वजह से बच्चों में आ रही मानसिक व्याधियों से दूर रहें. इसके साथ ही हमारा लर्न गीता प्रोग्राम भी चल रहा है. जिसमें दुनिया के 183 देशों में 15 हजार कार्यकर्ताओं के जरिए गीता को हम घर घर और परिवारों तक पहुंचा रहे हैं."

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