भोपाल गैस पीड़ितों में कैंसर का 13 गुना अधिक खतरा, संभावना ट्रस्ट का सर्वे

भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल पूरे होने के बाद भी पीड़ित परिवारों की समस्याओं का अंत नहीं. पीड़ितों में कैंसर सहित कई बीमारियां.

Bhopal Gas Tragedy Victims
भोपाल गैस पीड़ितों में कैंसर का 13 गुना अधिक खतरा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 3:45 PM IST

भोपाल : राजधानी में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी गैस पीड़ितों के जख्म हरे हैं. आज भी गैस पीड़ित कैंसर, किडनी फेलियर समेत अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं. लेकिन त्रासदी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है. विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सम्भावना ट्रस्ट क्लीनिक द्वारा एक बार फिर गैस पीड़ितों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए.

इसके अनुसार यूनियन कार्बाइड हादसे से प्रभावित आबादी में कैंसर की दर, गैस से अप्रभावित आबादी की तुलना में करीब 13 गुना अधिक पाई गई है. खासतौर पर खून, फेफड़े और गले के कैंसर के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं.

Bhopal Gas Tragedy Victims
संभावना ट्रस्ट क्लीनिक की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता (ETV BHARAT)

संभावना ट्रस्ट क्लीनिक ने बताई त्रासदी की भयावहता

संभावना ट्रस्ट क्लीनिक की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया "गैस पीड़ित आबादी में कैंसर की दर प्रति एक लाख पर 1569.84 है. वहीं गैस से अपीड़ित यानी फैक्ट्री से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाली आबादी में यह दर केवल 117.52 प्रति एक लाख है."

यह अंतर गैस त्रासदी के दीर्घकालिक प्रभावों को स्पष्ट करता है. इस सर्वे के अनुसार गैस पीड़ित पुरुषों में कैंसर की दर 14.92 गुना अधिक पाई गई है. वहीं गैस पीड़ित महिलाओं में यह दर 12.22 गुना अधिक है. आंकड़े बताते हैं कि दोनों ही वर्गों में जोखिम असामान्य रूप से ज्यादा है.

खून, फेफड़े और गले के कैंसर सबसे आम

सर्वे टीम के राधे लाल नापित ने बताया "गैस पीड़ित आबादी में खून के कैंसर की दर अपीड़ित आबादी से 21.6 गुना अधिक है. इसी तरह फेफड़े के कैंसर की दर 28.78 गुना और गले के कैंसर की दर 33.86 गुना ज्यादा दर्ज की गई है. संभावना ट्रस्ट क्लीनिक के सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तहत 21,276 गैस पीड़ितों की स्वास्थ्य जानकारी जुटाई गई."

इसमें 1992 से 2012 के बीच कैंसर से पीड़ित लोगों को शामिल किया गया. सभी मरीजों को मेडिकल रिकार्ड और जांच पर्चों के सत्यापन के बाद ही अध्ययन में जोड़ा गया.

भोपाल के इन इलाकों से जुटाए आंकड़े

संभावना क्लीनिक की फरहत जहां ने बताया "गैस पीड़ितों की जानकारी जयप्रकाश नगर, कैंची छोला, काज़ी कैंप और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 03 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों से ली गई. वहीं अपीड़ित आबादी के आंकड़े अन्ना नगर, भीम नगर और वल्लभ नगर से जुटाए गए, जो फैक्ट्री से 08 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं. यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास की बस्तियों में किडनी फेलियर व फेफड़ों के संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं."

