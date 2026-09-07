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मुंबई के डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस में भोपाल गैस त्रासदी का पूरा चैप्टर, 2 लाख लोगों को ट्रेनिंग

मुंबई महानगरपालिका में डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की फाउंडर मेंबर और चीफ आफिसर रश्मि लोखंडे ने ईटीवी भारत को बताया "मुंबई के कई इलाकों में केमिकल फैक्ट्रियां हैं. कई जगह नजदीक ही रिहायशी बस्तियां भी हैं. लिहाजा इन इलाकों में सुरक्षा और सतर्कता की खास जरूरत होती है."

वृहनमुंबई महानगर पालिका का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर नागरिकों को किसी भी मुश्किल से निपटने बाकायदा ट्रेनिंग देता है. इसमें भीड़ पर नियंत्रण कैसे किया जाए, फायर सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी के साथ अगर कहीं किसी केमिकल फैक्ट्री या उसके टैंकर के साथ कोई दुर्घटना या लीकेज हुआ है तो इसे कैसे संभालना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है.

भोपाल/मुंबई : साल 1984 में भोपाल में हुई भीषण औद्योगिक यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी मुंबई में बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स का हिस्सा है. वहां इस त्रासदी को एक सबक की तरह पढ़ाया जाता है कि ऐसे त्रासदियों से क्या सबक लेना चाहिए. चूक कहां हुई थी, संभाला कैसे जा सकता था. मुंबई के अंधेरी ईस्ट जोगेश्वर घाटकोपर और मुलुंड समेत ऐसे कई इलाके हैं जहां केमिकल फैक्ट्रियां हैं. यहां से कई जगह लगी हुई रिहायशी बस्तियां भी हैं. वृहन्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) अब तक दो लाख लोगों को क्राउड मैनेजमेंट से लेकर आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिग दे चुका है. खास बात ये है कि भोपाल का गैस हादसा इस ट्रेनिंग के सिलेबस का खास चैप्टर है.

मुंबई में कई जगहों पर केमिकल फैक्ट्रियां

रश्मि लोखंडे बताती हैं "हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नागरिकों को देते हैं, उसमें हम भोपाल की 1984 में गैस त्रासदी के बारे में खासतौर पर पढाते हैं. कैसे वह त्रासदी हुई, उस समय क्या-क्या संसाधन उपलब्ध नहीं थे. कहां गलतियां हुईं. हमारे यहां भी कई केमिकल फैक्ट्रियां हैं और आसपास बस्तियां हैं. इसलिए क्या केमिकल कितना नुकसान कर सकता है, इसका अंदाजा हम ट्रेनिंग में भोपाल गैस त्रासदी के उदाहऱण के तौर पर बताते हैं."

मुंबई डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम (ETV BHARAT)

ऐसा है डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम

वृहन्नमुंबई महानगरपालिका की ओर से आम लोगों को किसी भी आपदा से निपटने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें प्राथमिक उपचार से लेकर सीपीआर देने तक और आगजनी की घटना में कैसे सेफ्टी करनी है, अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर भीड़ या भगदड़ की स्थिति बने तो उसे कैसे संभालना है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है. बीएमसी का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ ही एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस, फायर ब्रिग्रेड मिलकर ये ट्रेनिंग नागरिकों को देते हैं. गणेशोत्सव में जुटने वाली भीड़ से लेकर बारिश में ट्रैफिक जाम, जलभराव जैसी आपदाओं से लोग प्रशासन के मैदान में आने से पहले भी कुछ संभाल सकते हैं.

मुंबई में किसी भी आपदा से बचाने की ट्रेनिंग (ETV BHARAT)

मुंबई के चैम्बूर में गैस लीकेज कैसे संभाला

हाल ही में मुंबई चैम्बूर की मैसूर कॉलोनी में एक टैंकर से रासायनिक गैस बैंजीन का लीकेज शुरू हो गया था. 6 दिन पुरानी उस घटना में मुंबई के डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने तत्परता दिखाई और फायर ब्रिगेड और पुलिस की मुस्तैदी से 500 मीटर के दायरे को पहले सील किया गया. बहुत ही एहतियात से टैंकर के केमिकल को दूसरे टैंकर में ट्रांसफर किया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया. इसके लिए ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया. लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई और आपदा भी टल गई.