भोपाल गैस ट्रैजेडी पर क्यों चाहिए नया आयोग? पीड़ित संगठनों के आरोप पत्र में क्या क्या है

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, जिन्होंने 2002 में गृहमंत्री के तौर पर अभियोजक सीबीआई को वॉरेन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड कॉर्पाेरेशन के खिलाफ आपराधिक मामले में आपराधिक धारा कम करने का निर्देश दिया था. भोपाल जिला अदालत के उन न्यायाधीश को भोपाल पीड़ितों के खिलाफ इस नाइंसाफी को रोकने का श्रेय जाना चाहिए, जिन्होंने सीबीआई की इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया.

भोपाल: भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के बीच काम करने वाले संगठनों ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि भाजपा द्वारा गैस पीड़ित संगठनों के साथ धोखा किया गया. केंद्र ने भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए एक आयोग बनाने की अनुशंसा भी की थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसे रोक दिया. ये आरोप सोमवार को भोपाल में आयोजित सामूहिक पत्रकार वार्ता में गैस पीड़ित संगठनों ने लगाए हैं.

इस राजनैतिक पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने कहा "भाजपा राज में भोपाल गैस पीड़ितों का इलाज और आर्थिक पुनर्वास सबसे खराब रहा है. 2008 में केंद्र में कांग्रेस राज में, भोपाल पीड़ितों के दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए एक अधिकृत आयोग बनाने की हमारी मांग मान ली गई थी, लेकिन भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे रोक दिया. इस आयोग के न बनने की वजह से आज बहुसंख्यक पीड़ित और उनकी अगली पीढ़ी परेशान है."

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 41वीं बरसी

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 41वीं बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता में गैस पीड़ितों के साथ हो रहे अन्याय और बदहाली पर मुख्य जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों को बताया है. वार्ता में “भाजपा के खिलाफ भोपाल गैस पीड़ितों का आरोप पत्र” पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को देशभक्त पार्टी कहती है, लेकिन हमेशा भारतीय नागरिकों के बजाय अमरीकी कंपनियों के हितों की सेवा करने के लिए तैयार रही है.

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा कि भगोड़े कातिल कार्बाइड को पनाह देने वाली अमरीकी कंपनी डाउ केमिकल, भाजपा राज में अपना सबसे अच्छा समय बिता रही है. कानूनी तौर पर मनाही होने के बावजूद, पब्लिक सेक्टर की कम्पनियाँ डाउ केमिकल से यूनियन कार्बाइड के उत्पाद खुलेआम खरीद रही हैं और डाउ केमिकल ने भारत में अपना व्यापार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा लिया है.