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भोपाल के गैस पीड़ित इलाकों में दूषित पानी सप्लाई, 63 में से 43 सैंपल फेल, रहवासी परेशान

भोपाल में गैस प्रभावित बस्तियों में सप्लाई हो रहा दूषित पानी, संगठनों ने उठाएस सवाल, 43 सैंपल हुए फेल, पानी में मिला फीकल कोलीफार्म. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

BHOPAL CONTAMINATED WATER SUPPLY
भोपाल गैस पीड़ित इलाकों में दूषित पानी सप्लाई, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के चार संगठनों ने गैस प्रभावित बस्तियों में सप्लाई होने वाले पानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. गैस पीड़ित संगठनों ने दावा किया है कि गैस प्रभावित बस्तियों में इंदौर के भागीरथपुरा जैसे हालात कभी भी बन सकते हैं. इन बस्तियों में सप्लाई हो रहे पेयजल में सीवेज से दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है. गैस पीड़ित संगठनों ने यह दावा 30 इलाकों में सप्लाई होने वाली पानी के नमूनों की जांच के बाद किया है. इन जांच के नमूनों में 43 नमूनों में फीकल कोलीफार्म की पुष्टि हुई है.

63 में से 43 पानी के सैंपल में मिला दूषित पानी

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने बताया कि "उन्होंने पिछले एक माह में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में सप्लाई होने वाले पेयजल की जांच कराई. इसके लिए 30 स्थानों से 63 पानी के सैंपल लिए गए. इन सभी नमूनों की जब जांच कराई गई तो 63 में से 43 नमूनों में पानी दूषित पाया गया है. उन्होंने बताया कि बड़े तालाब से सप्लाई होने वाले पानी में 90 फीसदी नमूने और कोलार डैम से सप्लाई होने वाले पानी के 25 फीसदी नमूने दूषित पाए गए हैं. इनमें फीकल कोलीफॉर्म यानी मल से जुड़े बैक्टीरिया पाए गए हैं."

BHOPAL GAS TRAGEDY AFFECTED COLONY
पानी में मिला फीकल कोलीफॉर्म (ETV Bharat)

दूषित पानी पीने से लोग हो रहे बीमार

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने बताया कि "क्षेत्र में कई लोग दूषित पानी पीने से इससे होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं. निजी क्लीनिकों में टाइफाइड के मामले भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. यह स्थिति तब है, जब अगस्त 2018 में पाइपलाइन के पानी में इस तरह के दूषित पानी की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट भी भोपाल नगर निगम को इस क्षेत्र में सीवेज लाइनें बिछाने और उचित ड्रेनेज की व्यवस्था करने के आदेश दे चुका है. कोर्ट में नगर निगम ने यह काम तीन माह के अंदर करने का वादा किया है, लेकिन इसको करीबन 8 साल हो गया. नगर निगम ने इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाया है."

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

उधर भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना धींगरा ने ऐसे दूषि पानी की सप्लाई के लिए नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से यहां भी भागीरथपुरा जैसे हालात बन सकते हैं. उन्होंने क्षेत्र में शुद्ध पानी की सप्लाई करने और पानी की गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था बनाए जाने की मांग की है.

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