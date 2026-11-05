नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश में सफाईकर्मी हड़ताल पर, भोपाल में 2100 टन कचरा हुआ जमा
प्रदेशभर के नगरीय निकायों के सफाईकर्मी नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन जैसी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर. बैठक में नहीं बनी बात. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 5:56 PM IST
भोपाल: राजधानी समेत प्रदेशभर के नगरीय निकायों के सफाईकर्मी नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, ठेका व्यवस्था समाप्त करने और न्यूनतम वेतन 25 हजार करने की मांग को लेकर बीते 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को सफाईकर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन है. अब सफाईकर्मियों को नगरीय निकायों के अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है. एक तरफ जहां सफाईकर्मियों के समर्थन में यांत्रिक वाहन कर्मचारी संघ पहले से ही हड़ताल पर है. वहीं अब अन्य सहयोगी संगठन भी शुक्रवार से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं.
शहर में पानी सप्लाई बंद करने की चेतावनी
सफाईकर्मियों के साथ अब नगरीय निकाय के अन्य विभागों में पदस्थ कर्मचारी भी आंदोलन करने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश नगरीय निकाय स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षण कर्मचारी कल्याण महासंघ ने भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले हो रहे सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है. इनके साथ वाटर सप्लाई के कर्मचारी भी गुरुवार से आंदोलन के समर्थन में उतरने की चेतावनी दी है. यदि ऐसा होता है तो शुक्रवार को सफाई के साथ पानी का संकट भी हो सकता है.
मंत्रालय में घंटों चली बैठक, नियमितीकरण पर नहीं बनी बात
बुधवार शाम मंत्रालय में एसीएस संजय दुबे, नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे और नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई थी. इसमें अधिकारियों ने नियमितीकरण की मांग को कैबिनेट से जुड़ा विषय बताते हुए संबंधित फाइल वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने की बात कही. हालांकि कर्मचारी नेताओं को यह आश्वासन मंजूर नहीं हुआ.
यूनियन नेताओं ने सवाल उठाया, जब अधिकारियों के पास मांगों पर निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं था, तो उन्हें वार्ता के लिए क्यों बुलाया गया. ऐसे में कोई ठोस निर्णय नहीं होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है. अब यूनियन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखने की तैयारी में है.
2 दिन में जमा हुआ 2100 टन कचरा
नगर निगम ने सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों और आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए करीब 900 कर्मचारियों को मैदान में उतारा है, लेकिन इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है. शहर के 85 वार्डों में घर-घर कचरा कलेक्शन की गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं.
सामान्य दिनों में भोपाल से करीब 850 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जबकि दीपावली के कारण यह मात्रा बढ़कर लगभग 1050 टन हो गई है. ऐसे में 2 दिनों में करीब 2100 टन कचरा जमा होने का अनुमान है. गुरुवार को भी कचरा कलेक्शन बंद रहने पर यह मात्रा 3150 टन तक पहुंच सकती है. इससे रिहायशी इलाकों के साथ बाजारों में भी सफाई का संकट गहराने लगा है.
न्यू मार्केट में व्यापारियों ने खुद संभाली सफाई की कमान
सफाई व्यवस्था बिगड़ने का असर अब भोपाल के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है. न्यू मार्केट में कचरे और गंदगी से परेशान व्यापारियों ने बुधवार को खुद सफाई की जिम्मेदारी संभाली. व्यापारी महासंघ के सचिव अजय अग्रवाल और स्वच्छता एंबेसडर रुचिका सचदेवा ने अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर सडकों पर झाड़ू लगाई. वहीं दूसरी ओर अटल पथ पर भाजपा के कार्यक्रम के दौरान निजी कर्मचारियों से सफाई कराने की कोशिश का आंदोलनकारियों ने विरोध किया. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ड्राइवरों के साथ मारपीट कर उन्हें वहां से भगा दिया और स्वीपिंग मशीनें भी नहीं चलने दीं.
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आंदोलन के समर्थन में वाल्मीकि समाज
सफाई कर्मचारियों की मांगों को अब वाल्मीकि समाज का भी समर्थन मिलने लगा है. बुधवार को सकल वाल्मीकि पंचायत वृत्त भोपाल के रवि चौधरी धरना स्थल पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो पूरा समाज आंदोलन में शामिल होगा. साथ ही प्रदेशभर में सफाई कार्य बंद कराने की चेतावनी भी दी.