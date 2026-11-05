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नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश में सफाईकर्मी हड़ताल पर, भोपाल में 2100 टन कचरा हुआ जमा

नियमितीकरण को लेकर मध्य प्रदेश में सफाईकर्मी हड़ताल पर ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी समेत प्रदेशभर के नगरीय निकायों के सफाईकर्मी नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, ठेका व्यवस्था समाप्त करने और न्यूनतम वेतन 25 हजार करने की मांग को लेकर बीते 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को सफाईकर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन है. अब सफाईकर्मियों को नगरीय निकायों के अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है. एक तरफ जहां सफाईकर्मियों के समर्थन में यांत्रिक वाहन कर्मचारी संघ पहले से ही हड़ताल पर है. वहीं अब अन्य सहयोगी संगठन भी शुक्रवार से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दे चुके हैं.

शहर में पानी सप्लाई बंद करने की चेतावनी सफाईकर्मियों के साथ अब नगरीय निकाय के अन्य विभागों में पदस्थ कर्मचारी भी आंदोलन करने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश नगरीय निकाय स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षण कर्मचारी कल्याण महासंघ ने भी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के बैनर तले हो रहे सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है. इनके साथ वाटर सप्लाई के कर्मचारी भी गुरुवार से आंदोलन के समर्थन में उतरने की चेतावनी दी है. यदि ऐसा होता है तो शुक्रवार को सफाई के साथ पानी का संकट भी हो सकता है.