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भोपाल के मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

भोपाल : राजधानी की देहात पुलिस ने धार्मिक स्थलों और मंदिरों में लगातार हो रही चोरियों का बड़ा खुलासा करते हुए 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों को देहात क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों से पकड़ने में सफलता हासिल की है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनसान और कम सुरक्षा वाले मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर वहां रखे दानपात्र, पूजा सामग्री और अन्य कीमती सामान चोरी करते थे. पुलिस ने आरोपियों को रिमांड लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

आरोपियों में एक सुनार भी शामिल

भोपाल में धार्मिक स्थलों में चोरी करने वाले गिरोह का देहात पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. इस चोरी की वारदात मे शामिल 5 चोर सहित एक सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 4 लाख रु कीमत का चोरी का माल बरामद किया है. बरामद सामान में मंदिरों से चोरी किए गए कीमती धातुओं से बने थाल व सज्जा व श्रृंगार से जुड़ी सामंग्री के साथ दानपात्र की नकदी और अन्य चीजें शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है.

जानकारी देते एसपी देहात पंकज पांडे (Etv Bharat)

सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड