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भोपाल के मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

6 आरोपियों में एक सुनार भी शामिल, मंदिर से चोरी करते थे नगदी, दान पेटी, जेवर और कीमती धातु, सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

BHOPAL MANDIR THIEF GANG BUSTED
6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
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भोपाल : राजधानी की देहात पुलिस ने धार्मिक स्थलों और मंदिरों में लगातार हो रही चोरियों का बड़ा खुलासा करते हुए 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों को देहात क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों से पकड़ने में सफलता हासिल की है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनसान और कम सुरक्षा वाले मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर वहां रखे दानपात्र, पूजा सामग्री और अन्य कीमती सामान चोरी करते थे. पुलिस ने आरोपियों को रिमांड लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

आरोपियों में एक सुनार भी शामिल

भोपाल में धार्मिक स्थलों में चोरी करने वाले गिरोह का देहात पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. इस चोरी की वारदात मे शामिल 5 चोर सहित एक सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 4 लाख रु कीमत का चोरी का माल बरामद किया है. बरामद सामान में मंदिरों से चोरी किए गए कीमती धातुओं से बने थाल व सज्जा व श्रृंगार से जुड़ी सामंग्री के साथ दानपात्र की नकदी और अन्य चीजें शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है.

जानकारी देते एसपी देहात पंकज पांडे (Etv Bharat)

सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

एसपी देहात पंकज पांडे ने खुलासा करते हुए बताया, '' गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे पहले भी चोरी सहित अन्य अपराधों में जेल जा चुके हैं.पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है.''

bhopal thief gang arrested
मंदिर से चोरी करते थे नगदी, दान पेटी, जेवर और कीमती धातु (Etv Bharat)

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उन्होंने बताया कि ये शातिर बदमाश भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसे मंदिरों को टारगेट करते थे जहां सुरक्षा व्यवस्था कम होती थी. पुलिस अब भोपाल देहात सहित आसपास के जिलों में हुई अन्य मंदिर चोरी की वारदातों का भी खुलासा कर सकती है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और चोरी के माल की खरीद-फरोख्त किसके माध्यम से की जाती थी

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