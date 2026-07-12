मध्य प्रदेश की राजधानी में अजब चोर, SUV कार से पहुंचे बदमाशों ने दुकानों को बनाया निशाना
भोपाल के गांधी नगर में चोरों का आतंक, SUV कार से पहुंचे चोरी करने, दुकान के गल्ले में रखे करीब 90 हजार नकद लेकर फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:48 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के गांधी नगर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. देर रात हाईटेक तरीके से SUV कार में सवार होकर आए बदमाशों ने एक मोबाइल शॉप और एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान को निशाना बनाया. पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गयी है.
SUV कार से चोरी करने पहुंचे बदमाश
गांधी नगर के इलाके में हाईटेक चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है जहां पर SUV कार से चोरी करने पहुंचे बदमाशों ने दो दुकानों को अपना निशाना बनाया. जानकारी के अनुसार, बदमाश पहले मोबाइल की दुकान पर पहुंचे. उनके हाथों में कटर और लोहे की रॉड थी. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दुकान के मुख्य शटर का ताला कटर से काटते हुए दिखाई दे रहे हैं.
गल्ले में रखे करीब 90 हजार रुपये नकद लेकर फरार
हालांकि, काफी कोशिशों के बावजूद वे मोबाइल शॉप में चोरी करने में सफल नहीं हो सके. मोबाइल दुकान में नाकाम रहने के बाद बदमाश पास स्थित एटू जेड कलेक्शन नामक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंचे. यहां उन्होंने शटर का ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और गल्ले में रखे करीब 90 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर मोबाइल शॉप और रेडीमेड दुकान के संचालकों ने गांधी नगर थाने पहुंचकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई.
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गांधीनगर टीआई विजेंद्र मर्सकोले ने बताया की "मामला दर्ज कर लिया है आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं. फुटेज में SUV कार से आए बदमाशों की गतिविधियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है." पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा. लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से गांधी नगर क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है.