मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को थम सकती हैं मेडिकल सर्विस, एमटीए का काम बंद हड़ताल का ऐलान

मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को थम सकती हैं मेडिकल सर्विस, एमटीए का काम बंद हड़ताल का ऐलान
भोपाल में जीएमसी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का सीधी भर्ती को लेकर विरोध, डीपीसी से पदोन्नति की मांग, 4 अप्रैल को दो घंटे काम का बहिष्कार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:43 PM IST
भोपाल: राजधानी के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी) में सीधी भर्ती के विरोध में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन यानि एमटीए का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. गुरुवार को चिकित्सकों ने एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया गया तो सोमवार से आंदोलन और उग्र होगा. इस दौरान अस्पतालों में मरीजों के इलाज की व्यवस्थाएं भी चरमरा सकती हैं.
ओपीडी और अकादमिक काम प्रभावित
एमटीए के आह्वान पर गुरुवार को हमीदिया अस्पताल के ब्लॉक-2 पोर्च पर दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक चिकित्सा शिक्षकों ने काम का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान ओपीडी से लेकर अकादमिक गतिविधियां प्रभावित रहीं. विभागाध्यक्षों से लेकर मेडिकल ऑफिसर्स तक बड़ी संख्या में चिकित्सक धरने में शामिल हुए.
प्रशासन की चुप्पी पर जताई नाराजगी
आंदोलन में शामिल चिकित्सकों ने आरोप लगाया है कि दो दिनों से चल रहे विरोध और पेन-डाउन स्ट्राइक के बावजूद गांधी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने विवादित विज्ञप्ति को निरस्त करने के संबंध में कोई पहल नहीं की है. एमटीए पदाधिकारियों का कहना है कि जब ग्वालियर हाईकोर्ट समान मामले में सीधी भर्ती को खारिज कर चुका है, तब भी जीएमसी भोपाल प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है.
डीपीसी से पदोन्नति की मांग पर अड़े चिकित्सक
एमटीए महासचिव डॉ. अविनाश ठाकुर ने कहा कि "यह आंदोलन चिकित्सा शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा है. यदि महाविद्यालय प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा." वहीं, संगठन के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने स्पष्ट किया कि "जब तक डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) के माध्यम से पदोन्नति सुनिश्चित नहीं होती, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा."
ये भी पढ़ें:
- पदोन्नति के अवसर समाप्त करना न्यायसंगत नहीं, हाईकोर्ट ने GRMC के सीधी भर्ती विज्ञापन को रद्द किया
- नेपाली हेल्थ मिनिस्टर निशा मेहता जीवाजी यूनिवर्सिटी की लाडली, AIIMS ने भेजा खास मैसेज
4 अप्रैल को दो घंटे का बहिष्कार, 6 से अनिश्चितकालीन आंदोलन की
कॉलेज प्रबंधन ने यदि बात नहीं मानी तो संघ ने आंदोलन के अगले चरण की भी घोषणा कर दी है. डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि 4 अप्रैल को दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा और चिकित्सक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे. यदि इसके बाद भी विवादित विज्ञप्ति निरस्त नहीं की गई तो 6 अप्रैल से अनिश्चितकालीन क्रमिक कार्य बंद आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिससे अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है.