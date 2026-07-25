मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स ने दिया अल्टीमेटम, स्टाइपेंड दोगुना करो नहीं तो भूख हड़ताल
मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड को लेकर इंटर्न डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा. प्रदेश के 25 हजार मेडिकल छात्रों का समर्थन मिलने का दावा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 7:29 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है. गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के इंटर्न डाक्टर्स का कहना है प्रदेश में इंटर्न को केवल 14,337 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 21 हजार से 44 हजार रुपये तक है. इंटर्न डाक्टर्स ने स्टाइपेंड बढ़ाकर न्यूनतम 30 हजार रुपये करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे.
स्टाइपेंड के मामले में पड़ोसी राज्यों से पिछड़े
हमीदिया चिकित्सालय के इंटर्न डॉ.संकेश शर्मा ने बताया "उनकी सबसे बड़ी मांग इंटर्न डाक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाकर न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रति माह किए जाने की है. दिल्ली-एनसीआर में करीब 30 हजार, राजस्थान में 21 हजार, झारखंड में 25 से 26 हजार तथा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 43 से 44 हजार तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है. एमबीबीएस की फीस के मामले में मध्य प्रदेश देश के सबसे महंगे राज्यों में शामिल है. वर्तमान में करीब 1 लाख फीस ली जा रही है और इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किए जाने की भी तैयारी चल रही है. इसके बावजूद स्टाइपेंड के मामले में प्रदेश 25वें स्थान पर है."
कल से 5 डॉक्टर शुरू करेंगे भूख हड़ताल
इंटर्न डाक्टरों का कहना है "उन्होंने अपनी मांग मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखी है. इसके साथ ही संबंधित विभागों को सरकारी आंकड़ों के साथ ज्ञापन भी सौंपे गए हैं. अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है." इंटर्न डाक्टरों ने घोषणा की है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो गांधी मेडिकल कालेज, हमीदिया अस्पताल के बाहर 5 इंटर्न डाक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. यह आंदोलन किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और समानता की मांग को लेकर किया जा रहा है.
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प्रदेशभर के 25 हजार छात्रों के समर्थन का दावा
डॉ. संकेश शर्मा के अनुसार "इस आंदोलन को पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कलेजों के लगभग 25 हजार इंटर्न और अंडरग्रेजुएट मेडिकल छात्रों का समर्थन प्राप्त है. यदि 30 हजार रुपये स्टाइपेंड का आदेश जारी कर दिया जाए तो आंदोलन तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा. डॉक्टर केवल अपने अधिकार और सम्मानजनक स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं, ताकि पढ़ाई और प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.