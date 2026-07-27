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स्टाइपेंड की लड़ाई में इंटर्न डाक्टरों की भूख हड़ताल, जंतर मंतर की गूंज भोपाल तक

भोपाल में गांधी मेडिकल कालेज और हमीदिया अस्पताल के इंटर्न डाक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए प्रदर्शन, सरकार से वार्ता के बाद 28 जुलाई को होगा फैसला.

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भोपाल में इंटर्न डाक्टरों की स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 5:58 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: नीट पेपरलीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है. दरअसल, गांधी मेडिकल कालेज और हमीदिया अस्पताल के इंटर्न डाक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी. लेकिन सोमवार को प्रशासन की समझाइश के बाद इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, इस दौरान इंटर्न डाक्टरों का प्रदर्शन जारी रहेगा. बता दें कि डीन और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद सरकार ने इंटर्न डाक्टरों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वल्लभ भवन में बातचीत के लिए बुलाया है.

चार साल से आश्वासन, अब आर-पार की तैयारी

गांधी मेडिकल कालेज और हमीदिया अस्पताल के इंटर्न डाक्टरों का कहना है कि वे पिछले चार वर्षों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार शासन और प्रशासन के सामने अपनी बात रख रहे हैं. कई बार मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात के बावजूद केवल आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस आदेश जारी नहीं हुआ. इसी वजह से डाक्टरों ने 27 जुलाई से सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया था. हालांकि, डीन डा. के. कविता सिंह की समझाइश और शासन स्तर से सकारात्मक पहल के बाद फिलहाल भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है.

भोपाल में इंटर्न डाक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए प्रदर्शन (ETV Bharat)

इंटर्न डाक्टरों के साथ सरकार की वार्ता का रास्ता खुला

इंटर्न डाक्टर डा. संकेत शर्मा ने बताया कि "कमिश्नर धनराजू एस. और कालेज प्रशासन से चर्चा के बाद सरकार ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वल्लभ भवन में बैठक के लिए आमंत्रित किया है." डाक्टरों का कहना है कि यदि बैठक में उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और कार्य बहिष्कार को लेकर अगली रणनीति बनाई जाएगी. इंटर्न डाक्टरों की सबसे बड़ी मांग मासिक स्टाइपेंड को वर्तमान 14,337 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 30 हजार रुपये करने की है. उनका कहना है कि मौजूदा राशि महंगाई और कार्यभार के मुकाबले बेहद कम है. डाक्टरों का तर्क है कि मरीजों की लगातार सेवा और लंबी ड्यूटी के बावजूद उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है.

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स्टाइपेंड में पड़ोसी राज्यों से पीछे मध्य प्रदेश

डाक्टरों का दावा है कि स्टाइपेंड के मामले में मध्य प्रदेश कई राज्यों से पीछे है. उनके अनुसार दिल्ली एनसीआर में करीब 30 हजार, राजस्थान में 21 हजार, झारखंड में 25 से 26 हजार और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में 43 से 44 हजार रुपये तक मासिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है. इसके मुकाबले मध्य प्रदेश में मिलने वाला स्टाइपेंड काफी कम है.

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इंटर्न डाक्टरों के साथ सरकार की वार्ता का रास्ता खुला (ETV Bharat)

महंगी फीस, कम स्टाइपेंड पर नाराजगी

इंटर्न डाक्टरों का आरोप है कि एमबीबीएस की फीस के मामले में मध्य प्रदेश देश के महंगे राज्यों में शामिल है. वर्तमान में करीब 1 लाख रुपये वार्षिक फीस ली जा रही है और इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये करने की तैयारी भी चल रही है. इसके बावजूद स्टाइपेंड के मामले में प्रदेश काफी पीछे है. डाक्टरों का कहना है कि जब अन्य राज्य कम फीस लेकर बेहतर स्टाइपेंड दे सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी इंटर्न डाक्टरों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए.

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