लक्षणों से नहीं, लिक्विड बायोप्सी से पकड़ में आएगा कैंसर, क्या देर से शादी बन रही बीमारी की वजह

लक्षणों से नहीं, लिक्विड बायोप्सी से पकड़ में आएगा कैंसर, क्या देर से शादी बन रही बीमारी की वजह
भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज पर चर्चा, लिक्विड बायोप्सी तकनीक से कैंसर के शुरुआती लक्षण पहचानने का दावा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 12:04 PM IST
भोपाल: अब कैंसर की पहचान के लिए लक्षणों का इंतजार करने की जरूरी नहीं है. बल्कि आधुनिक तकनीकों की मदद से छिपी हुई बीमारी को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सकता है. भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज में शनिवार को आयोजित सीएमई में देशभर के विशेषज्ञों ने कैंसर की बढ़ती चुनौतियों, उसके कारणों, समय पर जांच और लिक्विड बायोप्सी जैसी नई तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की. विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता, नियमित जांच और नई तकनीकें मिलकर कैंसर से लड़ाई को आसान बना सकती हैं.
शादी में देरी भी बन रही बीमारी का कारण
गांधी मेडिकल कालेज के मेडिकल बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डा. वंदना शर्मा ने बताया कि, ''कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके पीछे शहरीकरण, बदलती जीवनशैली, देर से शादी, हार्मोनल बदलाव और संक्रमण जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है, जबकि तंबाकू सेवन से ओरल कैंसर तेजी से बढ़ रहा है. इसके अलावा फेफड़े, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं.''
खानपान में मिलावट और प्रदूषण बड़ा खतरा
डॉ. वंदना शर्मा के अनुसार, ''आजकल के खान-पान में मिलावट, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल भी कैंसर के खतरे को बढ़ा रहा है. पर्यावरण प्रदूषण, गैसों का संपर्क और शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं. कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी भूमिका निभाते हैं.'' विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकतर मामलों में कैंसर का पता देर से चलता है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है.
लिक्विड बायोप्सी, बिना दर्द के शुरुआती पहचान
जीएमसी भोपाल में आयोजित सीएमई में लिक्विड बायोप्सी को लेकर खास चर्चा हुई. इस तकनीक में मरीज के खून की जांच करके कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहचाना जा सकता है. डॉ. वंदना शर्मा ने बताया कि, ''कैंसर सेल्स खून में कुछ बायोमार्कर्स छोड़ती हैं, जिन्हें जांच के जरिए पकड़ा जा सकता है. इससे बीमारी का पता रेडियोलॉजिकल जांच से पहले ही लगाया जा सकता है. फिलहाल यह सुविधा बड़े शहरों में ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन भोपाल में भी इसे शुरू करने की कोशिश की जा रही है.''
नियमित जांच से बच सकती है मरीजों की जान
सीएमई की आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी और बायोकेमिस्ट्री विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनुराधा राठौर जैन ने कहा कि, ''कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते. इसलिए 35-40 साल की उम्र के बाद नियमित जांच बेहद जरूरी है. समय-समय पर ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और अन्य स्क्रीनिंग कराने से बीमारी को शुरुआती अवस्था में पकड़ा जा सकता है. महिलाओं के लिए पैप स्मीयर, मैमोग्राफी और अन्य जांचें बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.''
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लाइफस्टाइल में बदलाव से घटेगा खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, खराब जीवनशैली कैंसर के जोखिम को बढ़ाती है. लगातार बैठकर काम करना, तनाव, अनियमित दिनचर्या, जंक फूड और व्यायाम की कमी इसके बड़े कारण हैं. समय पर सोना, संतुलित आहार लेना और नियमित एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है. मजबूत इम्युनिटी शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है.
इलाज में भी आई क्रांतिकारी प्रगति
डॉ. अनुराधा जैन का कहना है कि, ''भले ही कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके इलाज में भी तेजी से सुधार हुआ है. अब स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर में भी बेहतर उपचार संभव है. कीमोथेरेपी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकों से मरीजों का सर्वाइवल रेट बढ़ा है. नई तकनीकों के कारण इलाज ज्यादा प्रभावी और सुविधाजनक होता जा रहा है.''