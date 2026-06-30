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​मध्य प्रदेश के 1100 डॉक्टरों का ग्लोबल नेटवर्क, सात समंदर पार से GMC को वर्ल्ड क्लास बनाने की पहल

​आमतौर पर पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में डॉक्टर विदेशों में बस जाते हैं और समय के साथ अपने मूल संस्थान से उनका जुड़ाव कम हो जाता है. हालांकि गांधी मेडिकल कॉलेज के कई पूर्व छात्र इस सोच से बिल्कुल अलग हैं. वर्षों से विदेश में रहते हुए भी वे अपने कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के विकास के लिए लगातार उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं.

भोपाल: एक जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है, इस अवसर पर उन डॉक्टर्स की कहानी, जिन्होंने विदेश में सफल करियर बनाने के बाद भी अपने मेडिकल कॉलेज और प्रदेश से रिश्ता नहीं तोड़ा. बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में रह रहे गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र न केवल अस्पताल के विकास में आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, बल्कि नई बीमारियों के उपचार, रिसर्च और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को जीएमसी तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

​विदेशों में कार्यरत इन चिकित्सकों ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, मेडिकल छात्रों के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने और नई चिकित्सा तकनीकों को संस्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने स्तर पर उठाई है. कई विशेषज्ञ डॉक्टर अपने-अपने क्षेत्रों में हो रहे नवीन शोध और उपचार पद्धतियों की जानकारी भी जीएमसी के चिकित्सकों के साथ साझा करेंगे, ताकि स्थानीय मरीजों को आधुनिक और विश्वस्तरीय इलाज का लाभ मिल सके.

जीएमसी की साख के लिए विदेश में रह रहे डॉक्टर्स कर रहे मदद (ETV Bharat)

​1100 डॉक्टरों का ग्लोबल नेटवर्क, 600 सुपर स्पेशलिस्ट

​गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्रों के इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में मध्य प्रदेश से जुड़े करीब 1100 डॉक्टर शामिल हैं. ये डॉक्टर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सहित दुनिया के कई अन्य देशों के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. गर्व की बात यह है कि इनमें से लगभग 600 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं. इनका यह विशाल नेटवर्क अब जीएमसी के लिए एक बड़ी ताकत बन चुका है.

​प्लेटिनम जुबली पर सहयोग की अनूठी श्रेणियां

​जीएमसी एलुमनी के सचिव डॉ अजय मेहता के अनुसार "इस वर्ष गांधी मेडिकल कॉलेज की 70वीं एलुमनी मीट आयोजित की गई थी. इस ऐतिहासिक अवसर पर विदेश में रह रहे पूर्व छात्रों ने कॉलेज के विकास में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का आग्रह किया गया है. इसके लिए बाकायदा गोल्डन, डायमंड और प्लेटिनम श्रेणियां बनाई गई हैं. इन श्रेणियों के तहत कई पूर्व छात्र लाख, ढाई लाख और पांच लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग अपनी मातृसंस्था को दे रहे हैं."

​विदेश में रहकर भी अपनी मिट्टी का कर्ज चुका रहे डॉक्टर्स