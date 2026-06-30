ETV Bharat / state

​मध्य प्रदेश के 1100 डॉक्टरों का ग्लोबल नेटवर्क, सात समंदर पार से GMC को वर्ल्ड क्लास बनाने की पहल

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में रह रहे भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्रों की पहल. डॉक्टर्स-डे पर विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL GMC ALUMNI INITIATIVE
सात समंदर पार से GMC को वर्ल्ड क्लास बनाने की पहल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: एक जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है, इस अवसर पर उन डॉक्टर्स की कहानी, जिन्होंने विदेश में सफल करियर बनाने के बाद भी अपने मेडिकल कॉलेज और प्रदेश से रिश्ता नहीं तोड़ा. बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में रह रहे गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र न केवल अस्पताल के विकास में आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, बल्कि नई बीमारियों के उपचार, रिसर्च और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को जीएमसी तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

​सात समंदर पार से संवार रहे जीएमसी की साख

​आमतौर पर पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में डॉक्टर विदेशों में बस जाते हैं और समय के साथ अपने मूल संस्थान से उनका जुड़ाव कम हो जाता है. हालांकि गांधी मेडिकल कॉलेज के कई पूर्व छात्र इस सोच से बिल्कुल अलग हैं. वर्षों से विदेश में रहते हुए भी वे अपने कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के विकास के लिए लगातार उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं.

​विदेशों में कार्यरत इन चिकित्सकों ने अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, मेडिकल छात्रों के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने और नई चिकित्सा तकनीकों को संस्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने स्तर पर उठाई है. कई विशेषज्ञ डॉक्टर अपने-अपने क्षेत्रों में हो रहे नवीन शोध और उपचार पद्धतियों की जानकारी भी जीएमसी के चिकित्सकों के साथ साझा करेंगे, ताकि स्थानीय मरीजों को आधुनिक और विश्वस्तरीय इलाज का लाभ मिल सके.

GANDHI MEDICAL COLLEGE BHOPAL
जीएमसी की साख के लिए विदेश में रह रहे डॉक्टर्स कर रहे मदद (ETV Bharat)

​1100 डॉक्टरों का ग्लोबल नेटवर्क, 600 सुपर स्पेशलिस्ट

​गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्रों के इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में मध्य प्रदेश से जुड़े करीब 1100 डॉक्टर शामिल हैं. ये डॉक्टर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सहित दुनिया के कई अन्य देशों के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. गर्व की बात यह है कि इनमें से लगभग 600 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं. इनका यह विशाल नेटवर्क अब जीएमसी के लिए एक बड़ी ताकत बन चुका है.

​प्लेटिनम जुबली पर सहयोग की अनूठी श्रेणियां

​जीएमसी एलुमनी के सचिव डॉ अजय मेहता के अनुसार "इस वर्ष गांधी मेडिकल कॉलेज की 70वीं एलुमनी मीट आयोजित की गई थी. इस ऐतिहासिक अवसर पर विदेश में रह रहे पूर्व छात्रों ने कॉलेज के विकास में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का आग्रह किया गया है. इसके लिए बाकायदा गोल्डन, डायमंड और प्लेटिनम श्रेणियां बनाई गई हैं. इन श्रेणियों के तहत कई पूर्व छात्र लाख, ढाई लाख और पांच लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग अपनी मातृसंस्था को दे रहे हैं."

​विदेश में रहकर भी अपनी मिट्टी का कर्ज चुका रहे डॉक्टर्स

  • ​डॉ. रजनीश जैन (अमेरिका) - सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के बेहतर इलाज के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर एक विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.
  • ​डॉ. शुभ्रा घोष (अमेरिका) - जीएमसी ऑडिटोरियम की छत की मरम्मत कराने के बाद अब उसके व्यापक स्तर पर रिनोवेशन में अपना सहयोग दे रही हैं.
  • ​डॉ. दीपिका सिंह (अमेरिका) - कॉलेज के क्लासरूम और संस्थान के अन्य हिस्सों की मरम्मत एवं रिनोवेशन कार्य में बड़ा आर्थिक योगदान कर रही हैं.
  • ​डॉ. मनीषा खरे (ब्रिटेन) - मेडिकल छात्रों के शोध कार्य, सामाजिक गतिविधियों और संस्थान के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए निरंतर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं.
  • ​डॉ. सलमा खान (कनाडा) - विभिन्न महत्वपूर्ण शोध परियोजनाओं के लिए छात्रों को फंडिंग और अन्य आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध करा रही हैं.
  • ​डॉ. लीना गुप्ता (अमेरिका) - संस्थान में रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग के साथ-साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया करा रही हैं.
  • ​डॉ. हेमंत ओझा (ब्रिटेन) - किडनी रोगों के नए और आधुनिक उपचार पर चल रहे शोध कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं.

TAGGED:

NATIONAL DOCTORS DAY 1ST JULY 2026
GANDHI MEDICAL COLLEGE BHOPAL
MP 1100 DOCTORS GLOBAL NETWORK
HAMIDIA HOSPITAL DEVELOPMENT
BHOPAL GMC ALUMNI INITIATIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.