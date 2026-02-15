फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में छूटे पसीने
राजधानी भोपाल के गोविंदपुर थाना इलाके में फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खान, लाखों का नुकसान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 7:22 PM IST
भोपाल: गोविंदपुर थाना इलाके के कस्तूरबा इंडस्ट्रीज एरिया में उस समय हड़कंप मच गया. जब एक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई. यह फैक्ट्री फर्नीचर और प्लास्टिक का सामान बनाती है. आग लगने से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई. गनीमत रही कि रविवार होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई. मौके पर नगर निगम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए. नगर निगम के दमकल लगातार आग बुझाने का प्रयास करती रही. दो दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की दमकलों को आग बुझाने में लगाया गया.
भोपाल फैक्ट्री में लगी आग
राजधानी भोपाल के कस्तूरबा नगर इंडस्ट्री एरिया में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया. जब फर्नीचर और प्लास्टिक की टंकी बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक और लकड़ी के सामान के कारण आग तेजी से फैलने लगी और घना धुआं उठने लगा. जिससे आसपास के रहवासियों में दहशत फैल गई. फैक्ट्री पूरी तरह जल कर खाक हो गयी.
फैक्ट्री के आसपास के घरों को कराया गया खाली
आग की खबर मिलते है नगर निगम और पुलिस के अधिकारी तुरंत मोके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे. नगर निगम के सभी जोन से फायर बिग्रेड की दमकल आग बुझाने में लगी रही. एहतियात के तौर पर फैक्ट्री से लगे मकानों को खाली कराया गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के प्रयास किया. रविवार होने के कारण फैक्ट्री बंद थी. जिस कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं
प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है. वहीं एडिशनल जीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि "आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. इसकी जांच की जा रही है. रविवार होने के कारण फैक्ट्री बंद थी. लिहाजा कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है. दरअसल इस फैक्ट्री में लकड़ी और प्लास्टिक का सामान बनाने का काम चलता था.
आग लगने का कारण तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी वजह से लग सकती है. फैक्ट्री में लाखों रुपयों का नुकसान होने की आशंका है. खबर लिखे जाने तक आग बुझाने का प्रयास जारी था.