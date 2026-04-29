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मध्य प्रदेश में शुरू होंगे फ्रूट फेस्टिवल, फल-फूल की खेती के लिए सरकार का धांसू प्लान

सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन में फूलों की खेती का विस्तार किया जा रहा है. इसके लिए उज्जैन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्लोरीकल्चर की स्थापना की जा रही है. सेंटर की स्थापना के लिए उज्जैन शहर के पास एक गांव में 19 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है. केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर समुचित समन्वय भी किया जा रहा है. बैठक में बताया गया कि मसाला फसलों का देश में उत्पादन 129.52 लाख मीट्रिक टन है. प्रदेश में इसका उत्पादन 57.72 लाख मीट्रिक टन है. इस तरह प्रदेश का देश में पहला स्थान है.

मुख्यमंत्री मोहन डॉ. यादव ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा करने के दौरान कहा "प्रदेश में हर साल नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल खोले जा रहे हैं. इनमें देशी-आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति में प्रदेश की औषधीय फसलों एवं उप-उत्पादों का भरपूर उपयोग किया जाए. मसाला फसलों के उत्पादन में हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं."

भोपाल : मध्य प्रदेश फूलों और सब्जियों की पैदावार में देश में तीसरे नंबर पर हैं. जबकि फ्रूट प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्लान दिया है कि किसान सीज़नल और उद्यानिकी फसलों की ओर बढ़ें, जिनकी इंटरनेशनल डिमांड है.

फूलों का का देश में 32.26 लाख मीट्रिक टन और प्रदेश में 4.88 लाख मीट्रिक टन उत्पादन है. पुष्प उत्पादन में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है. सब्जी का देश में 2177.96 लाख मी. टन और प्रदेश में 259.52 लाख मी. टन उत्पादन है. इसमें प्रदेश का तीसरा स्थान है. फल का उत्पादन देश में 1176.48 लाख मी. टन और प्रदेश में 102.44 लाख मी. टन है. प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है.

इन 14 जिलों में बढ़ेगा मखाने की खेती का रकबा

बैठक में बताया गया "प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश के 14 जिलों, नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, रीवा, शहडोल, रायसेन, अनूपपुर, पन्ना और सतना में मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. मखाना उत्पादन का रकबा इस वर्ष बढ़ाकर 85.00 हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्र सरकार द्वारा मखाना उत्पादन की कुल परियोजना लागत (एक इकाई) पर 40 प्रतिशत तक की अनुदान सहायता दी जाती है."

जून में भोपाल में आम महोत्सव, खरगोन में मिर्ची फेस्टीवल

जून माह में भोपाल में आम महोत्सव, जुलाई में खरगौन में मिर्च महोत्सव, सितम्बर में बुरहानपुर में केला महोत्सव, अक्टूबर में इंदौर में सब्जी महोत्सव, नवम्बर में ग्वालियर में अमरूद महोत्सव मनाया जाएगा. साथ ही दिसंबर में ग्वालियर में मधुमक्खी पालन व्यवसाय के प्रोत्साहन एवं जागरूकता के लिए एक कार्यशाला-सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को संतरा महोत्सव भी आयोजित करने के निर्देश दिए.

आम महोत्सव के दौरान प्रदेश के सभी 10 संभागों में आम के 10 बाग लगाने के प्रयास किए जाएं. केला महोत्सव में केले के तने से रेशे बनाने वाले उद्यमियों-उद्योगपतियों को जोड़ा जाए. सब्जी महोत्सव के दौरान नागरिकों को अपने घरों में किचन गार्डन लगाने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए.