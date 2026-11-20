ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में चलते-फिरते हो जाएंगे हेल्दी-वेल्दी, भोपाल में सड़क किनारे हो गया मस्त इंतजाम

भोपाल में सड़क किनारे ओपन जिम ( ETV Bharat )

भोपाल: आज के समय की जो परिस्थितियां, मौसम, माहौल और बढ़ती बीमारियां है, ऐसे में लोगों को स्वस्थ बने रहना सबसे बड़ी चुनौती है. इसकी वजह है जिंदगी इस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कि कई बार लोगों के पास वक्त नहीं होता, वे अलग से जिम जा पाएं. आपकी इन्हीं समस्याओं को भोपाल नगर निगम ने बढ़िया से हल ढूंढ निकाला है. अब आते-जाते लोग सड़कों पर एक्सरसाइज कर सकते हैं और खुद हेल्दी-वेल्दी रख सकते हैं.

बीयू के सामने सड़क किनारे ओपन जिम

भोपाल नगर निगम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए नगर निगम पार्कों में ओपन जिम लगवा रहा है. यह ओपन जिम होशंगाबाद रोड पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय यानी बीयू के सामने साइकिल ट्रैक और सर्विस लेन के बीच ओपन जिम की मशीनें लगाई हैं. यहां एक-दो नहीं, बल्किएक्सरसाइज के कई इक्विपमेंट एक लाइन में स्थापित किए गए हैं. यहां साइकिल सवारों के साथ पैदल राहगीरों और व्यायाम करने वालों की आवाजाही भी होगी, लिहाजा सड़क के इतने पास ओपन जिम होने से लोगों को अलग से किसी जिम या पार्क में जाने की जरूरत नहीं है. वे सड़क के पास ही एक्सरसाइज कर सकते हैं. बीयू के सामने ओपन जिम (ETV Bharat) अब जंगलों में भी होगी जिमिंग, सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं के साथ तैयार हुआ पहला ओपन जिम