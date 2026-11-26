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ट्रैफिक चालान से सावधान, अकाउंट हो जाएगा साफ, साइबर पुलिस और दूरसंचार ने तैयार की प्लानिंग

मध्य प्रदेश में जालसाजों का ठगी का नया पैंतरा ( ETV Bharat )

भोपाल: शहर में वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटना आम बात है. शहर के ऐसे कई चौराहे हैं, जहां ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है और उल्लंघन करने पर मोबाइल पर चालानी कार्रवाई का मैसेज पहुंचता है लेकिन यदि अब ऐसा कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाएं.

जालसाजों से लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए नया तरीका अपनाया है. जालसाज वाहन चालकों को ट्रैफिक चालान का मैसेज भेजकर ठगी का शिकार बना रहे हैं. साइबर पुलिस ने लोगों को ऐसे मैसेज पर ध्यान न देने की अपील की है. उधर राज्य साइबर पुलिस और दूरसंचार विभाग आपस में मिलकर ऐसे जालसाजों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं.