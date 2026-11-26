ट्रैफिक चालान से सावधान, अकाउंट हो जाएगा साफ, साइबर पुलिस और दूरसंचार ने तैयार की प्लानिंग
मध्य प्रदेश में जालसाजों का ठगी का नया पैंतरा, ट्रैफिक चालान के नाम पर भेज रहे लिंक. साइबर पुलिस कसने जा रही नकेल. रिपोर्ट-ब्रिजेन्द्र पटैरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:48 PM IST
भोपाल: शहर में वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटना आम बात है. शहर के ऐसे कई चौराहे हैं, जहां ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है और उल्लंघन करने पर मोबाइल पर चालानी कार्रवाई का मैसेज पहुंचता है लेकिन यदि अब ऐसा कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाएं.
जालसाजों से लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए नया तरीका अपनाया है. जालसाज वाहन चालकों को ट्रैफिक चालान का मैसेज भेजकर ठगी का शिकार बना रहे हैं. साइबर पुलिस ने लोगों को ऐसे मैसेज पर ध्यान न देने की अपील की है. उधर राज्य साइबर पुलिस और दूरसंचार विभाग आपस में मिलकर ऐसे जालसाजों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं.
'ट्रैफिक चालान के नाम पर जालसाज भेज रहे लिंक'
क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, "साइबर ठग जालसाजी के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं लेकिन ठगी के ऐसे सभी तरीकों में एक बात कॉमन होती है. जालसाज लिंक भेजने या कॉल कर ओटीपी मांगने का काम करते हैं. जालसाजी का जो नया मामला सामने आया है, उसमें भी परिवहन विभाग के नाम से ई चालान का मैसेज भेजा जा रहा है और चालानी कार्रवाई के नाम पर ऑनलाइन पैसा जमा कराए जाने का ऑप्शन दिया जा रहा है."
उन्होंने बताया, "यह लिंक एम परिवहन के नाम से होती है, इसलिए इसको देखकर लोग झांसे में आ सकते हैं. धोखाधड़ी से बचने के लिए अधिकारियों ने लोगों से अंजान लिंक पर क्लिक करने और भुगतान न करने की सलाह दी है. आरटीओ के चालान से जुड़ी जानकारी के लिए ई चालान डॉट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर ही जाएं."
संदिग्ध नंबरों की पहचान करने साथ आए 2 विभाग
साइबर ठगी के लिए जालसाज फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल का उपयोग करते हैं. साइबर पुलिस अब इसके लिए दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर काम करेगा. दोनों विभाग ऐसे संदिग्ध मोबाइल नंबर और मोबाइल की जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे, ताकि जालसाजी में उपयोग हो रहे मोबाइल नंबरों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा सके. इसके लिए हाल ही में राज्य साइबर मुख्यालय और दूरसंचार विभाग के प्रदेश स्तर के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है. बैठक में तय किया गया है कि विभाग मोबाइल नंबर्स के दुरूपयोग की जानकारी को राज्य साइबर सेल को देगा.
साइबर अपराध के आंकड़े डराने वाले
तमाम चेतावनी के बाद भी साइबर अपराध के मामले लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं. जनवरी से अक्टूबर 2026 के सिर्फ भोपाल में ही साइबर ठगी की 4395 शिकायतें दर्ज हुई हैं. इसमें लोगों ने 36 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाए हैं.