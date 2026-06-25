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किसी भी सरकारी विभागों में हाथोंहाथ नौकरी, नियुक्ति पत्र भी! शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में

भोपाल में अटल आवास और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को ठगने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा.

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बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर ठगने वाली महिला गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : राजधानी में अटल आवास योजना और सरकारी नौकरियों के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा. टीटी नगर पुलिस ने महिला व उसके साथी को गिरफ्तार किया है, जिन पर भोपाल समेत रीवा, बैतूल, जबलपुर, सतना और अन्य शहरों के बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों का नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है. यह गिरोह फर्जी नियुक्ति-पत्र सौंपकर मोटी रकम ऐंठता था.

रसूख दिखाकर प्रभावित करती थी महिला

पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रमिला तिवारी और उसके सहयोगी खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाते थे. गिरोह द्वारा वन विभाग, रेलवे, नगर निगम, एम्स, पीडब्ल्यूडी और बैंकिंग सेक्टर समेत कई संस्थानों के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए जाते थे. जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ युवाओं को आईएफएस अधिकारी, बैंक क्लर्क और रेलवे कर्मचारी तक बनाने का दावा कर उनसे बड़ी रकम वसूली गई. फर्जी नियुक्ति पत्रों पर विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नकली हस्ताक्षर तक किए गए.

टीटी नगर थाना प्रभारी गौरव दोहर (ETV BHARAT)

भरोसे में लेकर रकम ऐंठती थी महिला

ठगी का तरीका बेहद चौंकाने वाला था. आरोपी महिला पहले लोगों का विश्वास जीतती थी, फिर नौकरी और सरकारी योजना में लाभ दिलाने का भरोसा देकर उनसे किस्तों में रकम वसूलती थी. जब नियुक्ति और आवास का लाभ नहीं मिला तो पीड़ितों को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ. कोटरा सुल्तानाबाद निवासी प्रतीक सोनी ने पुलिस को शिकायत दी.

शिकायत में बताया कि अटल आवास योजना के तहत फ्लैट दिलाने के नाम पर उनसे करीब 1 लाख 80 हजार रुपये लिए गए, लेकिन न तो फ्लैट मिला और न ही रकम वापस की गई. अब तक भोपाल, रीवा, जबलपुर और सतना के कम से कम सात पीड़ित सामने आ चुके हैं. पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है. आरोपी का नेटवर्क रीवा तक फैला हुआ था और कई जिलों में इसी तरह के फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को निशाना बनाया गया.

गिरोह में और लोग भी हो सकते हैं शामिल

पुलिस अब बैंक खातों, लेन-देन और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. टीटी नगर थाना प्रभारी गौरव दोहर ने बताया "धोथाधड़ी कर मोटी रकम ऐंठने वाली महिला प्रमिला तिवारी उसके सहयोगी विनोद को भी रायसेन से गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में जो और भी लोग लिप्त होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी." प्रमिला तिवारी इससे पहले भी विवादों में रह चुकी है. वह उस समय चर्चा में आई थी, जब उसने डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर घर में घुसकर चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे.

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