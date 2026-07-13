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संतान का झांसा, जेवरात पर हाथ!, भोपाल में 4 महिलाओं ने की ठगी, ग्रामीणों ने दबोचा

भोपाल: संतान सुख का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का भोपाल में पर्दाफाश हुआ है. चार महिलाओं ने एक नवविवाहिता को "काली का साया" बताकर ऐसा झांसा दिया कि उसने अपना चांदी का मंगलसूत्र, पायल और बिछिया उनके हवाले कर दिया, लेकिन इस बार किस्मत ठगों का साथ नहीं दे सकी. ग्रामीणों की सतर्कता से चारों महिलाएं पकड़ी गईं और पुलिस ने जेवरात भी बरामद कर लिए.

नवविवाहिता को अपने जाल में फंसाकर जेवर उतरवाये

भोपाल के परवलिया सड़क थाना इलाके में चार महिलाओ ने एक नवविवाहिता को अपने जाल में फंसाकर उसके जेवरात उतरवा लिये. दरअसल, एक नवविवाहिता को संतान नहीं हो रहे है, इसी को आधार बनाकर आरोपी महिलाओ ने विवाहिता को अपने चुंगल में ले लिया. नई बस्ती निवासी 22 वर्षीय बबीता गौड़ घर पर काम कर रही थी, तभी जड़ी-बूटी बेचने के बहाने आईं दो बुजुर्ग महिलाओं ने उसे रोककर कहा कि उस पर "काली का साया" है और इसी वजह से उसे संतान नहीं हो रही. यह सुनकर बबीता उनके झांसे में आ गई.

श्मशान घाट में "उतारा" करने के नाम पर लिया जेवर

पहले महिलाओं ने पूजा-पाठ के नाम पर 1100 रुपये मांगे. जब बबीता ने पैसे नहीं होने की बात कही तो उन्होंने चांदी का मंगलसूत्र, पायल और बिछिया लेकर श्मशान घाट में "उतारा" करने की बात कही. दावा किया कि उतारा किए गए जेवर पहनते ही संतान सुख मिल जाएगा. भरोसा कर बबीता ने अपने करीब 30 हजार रुपये कीमत के जेवर उन्हें सौंप दिए. काफी देर तक महिलाएं वापस नहीं लौटीं तो बबीता को ठगी का एहसास हुआ. उसने पति और ग्रामीणों को पूरी बात बताई.