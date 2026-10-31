भोपाल इज्तिमा 2026 की तैयारियां तेज, 7 दिसंबर तक आयोजन, सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक प्लान तैयार
राजधानी भोपाल में इज्तिमा की तैयारियां को लेकर प्रशासन और इंतजामिया की बैठक, आयोजन में देश-विदेश से हजारों जायरीन के शामिल होने की संभावना.आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:03 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी में 4 से 7 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इज्तिमा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. आयोजन में देश-विदेशों से हजारों लोगों के यहां शामिल होने की संभावना है. संभावित भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके साथ ही प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है.
शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इज्तिमागाह पहुंचकर तैयारीयों की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और इज्तिमा समिति के पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार, समयसीमा तय करें और प्रत्येक व्यवस्था के लिए मिनट-टू-मिनट कार्ययोजना तैयार करें. ताकि आयोजन से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जा सकें.
सीसीटीवी से चप्पे-चप्पे की निगरानी
इज्तिमा में लाखों लोगों की संभावित मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोजन स्थल पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया.
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सहायता केंद्र
बाहर से आने वाले अकीदतमंदों की सुविधा के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सहायता केंद्र बनाए जाएंगे. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा, '' इज्तिमा बहुत बड़े पैमाने पर होता है इसको देखते हुए निरिक्षण किया है. आयोजको से चर्चा की गई है कि सड़क बिजली और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सुरक्षा और यातायात को लेकर भी ट्रैफिक मैप बनाने पार्किंग और मेट्रो के काम से सड़क पर कैसे जाम से बचा जा सके इसके लिए भी बात हुई है.'' वहीं, एसपी देहात पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा, "यातायात और इज्तिमा के आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इंतेजाम किए जाएंगे. साथ ही सादी वर्दी में भी जवानों को तैनात किया जाएगा."
स्वयंसेवकों की बनेगी सूची
आयोजन को व्यवस्थित बनाने के लिए इज्तिमा समिति और प्रशासन के बीच समन्वय पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कलेक्टर ने स्वयंसेवकों की सूची तैयार करने और उन्हें आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. स्वयंसेवक बाहर से आने वाले लोगों को रास्ता बताने, जरूरतमंदों की मदद करने और व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
सभी आपात स्थिति से निपटने को प्रशासन तैयार
आयोजन स्थल पर बिजली व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत प्रतिष्ठानों के काम की पहले और बाद में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अग्नि सुरक्षा से जुड़े इंतजामों को भी दुरुस्त किया जा रहा है. स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी संबंधित विभागों को जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
भोजन और पेयजल की गुणवत्ता जांच
इज्तिमा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए भोजन और पेयजल की गुणवत्ता पर भी प्रशासन की नजर रहेगी. बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भोजन की गुणवत्ता की जांच करने और पेयजल के नमूनों का परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा आयोजन स्थल पर साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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4 से 7 दिसंबर तक होने वाले भोपाल इज्तिमा को लेकर प्रशासन का फोकस इस बार सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन और बाहर से आने वाले अकीदतमंदों की सुविधाओं पर है. अब विभागवार कार्ययोजना और स्थल निरीक्षण के जरिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा. यातायात डायवर्जन, पार्किंग और अन्य सार्वजनिक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रशासन की ओर से अलग से जारी किए जा सकते हैं.