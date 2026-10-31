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भोपाल इज्तिमा 2026 की तैयारियां तेज, 7 दिसंबर तक आयोजन, सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक प्लान तैयार

भोपाल इज्तिमा 2026 की तैयारियां तेज ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी में 4 से 7 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इज्तिमा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. आयोजन में देश-विदेशों से हजारों लोगों के यहां शामिल होने की संभावना है. संभावित भीड़ को देखते हुए आयोजन स्थल पर सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है. इसके साथ ही प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है.

शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इज्तिमागाह पहुंचकर तैयारीयों की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और इज्तिमा समिति के पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की. कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार, समयसीमा तय करें और प्रत्येक व्यवस्था के लिए मिनट-टू-मिनट कार्ययोजना तैयार करें. ताकि आयोजन से पहले सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जा सकें.