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भोपाल में घूम रहे LPG चोर, वकील के घर से 4 सिलेंडर चोरी, सीसीटीवी देख परिवार के उड़े होश

भोपाल के कोहेफिजा थाना इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है. जहां बाइक सवार चोर एडवोकेट एडवोकेट रॉबिन जैन के घर रखे चार सिलेंडर चोरी कर फरार हो गए. एडवोकेट ने अपने घर की पार्किंग में चार सिलेंडर रखा था. सबसे खास बात यह है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना लालघाटी इलाके के ओम शिव नगर की है.

भोपाल: यदि आप एलपीजी सिलेंडर घर के बाहर या पार्किंग में रखते है तो अब सावधान हो जाएं. राजधानी भोपाल में सिलेंडर चोर सक्रिय हो गए हैं. मौका देखकर कभी भी आपके घर में रखे सिलेंडर चोरी कर सकते है. वैसे भी एलपीजी गैस की किल्लत चल रही है. ताजा मामला भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र का है. जहां एक घर की पार्किंग से चार सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है. खास बात यह है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई.

एडवोकेट के घर को चोरों ने बनाया निशाना

जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता ने पार्किंग में सिलेंडर रखे थे, जब सुबह परिवार की नजर वहां पड़ी, तो सभी सिलेंडर गायब थे. सीसीटीवी फुटेज में खंगालने पर पता चला कि तीन युवक एक ही बाइक पर आए थे. वे बेहद तेजी और सावधानी से एक-एक कर चारों सिलेंडर बाइक पर रखकर उठा ले गए.

क्षेत्र में भय का माहौल

पीड़ित अधिवक्ता रॉबिन जैन ने बताया, "पार्किंग में तीन खाली और एक भरा गैस सिलेंडर रखा हुआ था. इनमें एक भारत गैस और तीन इंडेन कंपनी के सिलेंडर शामिल थे. सभी सिलेंडर अलग-अलग परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं. चोरी हुए सिलेंडरों की कुल कीमत करीब छह हजार रुपए आंकी गई है."

जांच में जुटी भोपाल पुलिस

इस घटना के बाद लोगों में अब दहशत का माहौल बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वैसे ही सिलेंडर को लेकर परेशान हैं. ऐसे में सिलेंडर की चोरी होना बड़ी घटना है. बेखौफ चोर घरों में घुसकर चोरी करने से नहीं चूक रहे है. इधर घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

कोहेफिजा टीआई केजी शुक्ला ने बताया, "बाइक नंबर और संदिग्धों के हुलिए के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा." बता दें कि राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाल के दिनों में कॉमर्शियल और घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी की खबरें सामने आती रही हैं. खाली सिलेंडर भी कबाड़ या ग्रे-मार्केट में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं, जिसके चलते रिहायशी इलाकों की पार्किंग में रखे सिलेंडरों को निशाना बनाने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय होता दिख रहा है.

शिवपुरी में गैस सिलेंडर चोरी सक्रिय (ETV Bharat)

शिवपुरी में भी सिलेंडर चोरी सक्रिय

शिवपुरी के कोतवाली क्षेत्र के कृष्णापुरम कॉलोनी से एक सीलेंडर चोरी का मामला सामने आया है. जहां एक चोर घर से नकदी चुराने के बाद मौके पर मौजूद एक सिलेंडर भी लेकर फरार हो गए. पूरा मामला घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.