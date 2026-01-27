ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में चौथे दिन बैंकिंग ठप, 5-डे वर्किंग को लेकर 40 हजार बैंक कर्मियों की हड़ताल

मध्य प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, 5 दिन वर्किंग नियम लागू करने की मांग. 15 हजार से अधिक बैंक शाखाओं में लटके ताले.

Bhopal bank employees strike
पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 6:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण सभी सरकारी बैंक बंद थे. फिर 25 को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवकाश रहा. जबकि चौथे दिन मंगलवार को भी बैंकिंग व्यवस्था ठप नजर आई. सुबह से ही राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश के कई शहरों में बैंक शाखाओं के बाहर सन्नाटा पसरा रहा. मंगलवार को 5-डे वर्किंग की मांग को लेकर करीब 40 हजार बैंककर्मी हड़ताल पर रहे. जिससे हजारों शाखाओं में ताले लटके रहे. नकद लेन-देन और चेक क्लियरेंस पूरी तरह प्रभावित हुआ, जबकि ग्राहक परेशान होकर बैंक शाखाओं के चक्कर लगाते नजर आए.

एमपी में 15 हजार से अधिक बैंक शाखाओं में लटके ताले

5 डे वर्किंग को लेकर देशव्यापी हड़ताल का सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला. मंगलवार को प्रदेशभर की 15 हजार से अधिक बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप रहा. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित लगभग सभी जिलों में सरकारी बैंकों के शटर बंद रहे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

madhya pradesh SBI PNB UCO Bank closed
5 दिन वर्किंग नियम लागू करने की मांग (ETV Bharat)

देशभर में 8 लाख बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

यूनियन बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महासचिव देवेंद्र खरे ने बताया कि "दो साल पुरानी लंबित मांगों को लेकर आज बैंककर्मी देशव्यपारी हड़ताल पर हैं. पूरे देश में करीब 8 लाख कर्मचारी इस मांग को लेकर मैदान में उतरे हैं. हमारी केवल एक ही मांग है, फाइव डे वर्किंग की. जिसे इंडियन बैंक एसोसिएशन पहले ही मंजूरी दे चुका है. इसको लेकर आईबीए और हमारे यूनाइटेड फोरम के बीच सुलह भी हो चुकी है. इसके बाद केंद्र सरकार को सिफारिश भी भेजी गई है, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं होने के विरोध में कर्मचारियों को सड़क पर उतना पड़ा."

मध्य प्रदेश में इन सरकारी बैंकों पर जड़े ताले

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन मध्य प्रदेश के कार्डिनेटर वीके शर्मा ने बताया कि "मध्य प्रदेश में 27 जनवरी को करीब 40 हजार से अधिक बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक और इंडियन बैंक सहित 12 प्रमुख सरकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं. इसके साथ ही प्राइवेट बैंक के कर्मचारी भी जो यूनियन में शामिल हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं."

कर्मचारियों की हड़ताल से ये काम होंगे प्रभावित

बता दें कि हड़ताल के दौरान नकद लेन-देन और चेक क्लियरेंस पूरी तरह प्रभावित रहेगा. बैंकों में नकद जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस, केवाईसी अपडेट, पासबुक एंट्री और लोन से जुड़े कामकाज नहीं हो सकेंगे. खासतौर पर व्यापारियों और बुजुर्ग ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी. ऐसे में चेक क्लियरेंस में 2 से 3 दिन की देरी की आशंका जताई जा रही है.

bhopal Bank Strike on 27 January
मध्य प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल (ETV Bharat)

एटीएम में कम हो सकती है नकदी

लगातार कई दिनों से बैंक शाखाएं बंद रहने के कारण एटीएम में नकदी की कमी की आशंका बढ़ गई है. छोटे शहरों और रिहायशी इलाकों में कुछ एटीएम खाली हो गए हैं, जिससे लोगों को दूसरे इलाकों के एटीएम का रुख करना पड़ रहा है. हालांकि हड़ताल के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू चल रही हैं. ग्राहक यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाओं के जरिए लेन-देन करते रहे. इसके साथ ही गूगल पे, फोन-पे, पेटीएम और भीम यूपीआई से भुगतान में कोई दिक्कत नहीं हुई.

भारतीय स्टेट बैंक में रीजनल सेकेट्री वीरेंद्र ने बताया कि "बैंक कर्मियों की मुख्य मांग है कि हफ्ते में पांच दिन काम करने का नियम तुरंत लागू किया जाए. पूर्व में वादा किया था, लेकिन वादा खिलाफी के बाद हमे मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है. अगर ऐसा नहीं किया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं." केनरा बैंक कर्मचारी भावना खत्री ने कहा कि "हम आज एक दिन की सैलरी कटवा कर 5 दिवसीय वर्किंग की मांग कर रहे हैं." वहीं, वैजंती उपाध्याय ऑफिसर ने भी कहा कि "हर सेक्टर को 5 दिवसीय वर्किंग का मौका दिया गया, लेकिन सिर्फ बैंक सेक्टर से भेदभाव क्यों."

TAGGED:

BHOPAL NEWS
BANK STRIKE ON 27 JANUARY
BANK UNIONS STRIKE
SBI PNB UCO BANK CLOSED
BHOPAL BANK EMPLOYEES STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.