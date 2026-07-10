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पूर्व आईएएस नियाज खान ने क्यों दी मुस्लिमों को पहनावा बदलने की सलाह, बोले तुर्की जैसे कपड़े पहनें

पूर्व आईएएस नियाज खान का विवादित बयान, कुर्ता पायजामा, दाढ़ी और टोपी के चलते होती है मॉब लिंचिंग, पहनावा बदलें मुसलमान. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MP FORMER IAS NIYAZ KHAN
पूर्व आईएएस नियाज खान का विवादित बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 5:17 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में जिस समय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने पर मुस्लिम समाज का विरोध चल रहा है. ठीक उसी समय एमपी कैडर के पूर्व आईएएस और ब्राम्हण द ग्रेट किताब के लेखक नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने इस पोस्ट में मुसलमानों को अपना पहनावा बदल लेने की बात कही है.

मॉब लिचिंग को लेकर पूर्व आईएएस की सलाह
पूर्व आईएएस नियाज खान अक्सर अलग-अलग मुद्दों पर विवादित बयान देते रहते हैं. इस बार उनका बयान मॉब लिचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर है. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक विवादित बयान देते हुए कहा कि, ''भारत में मुस्लिमों की जितनी भी मॉब लिंचिग हुई है. अधिकतर वे घटनाएं कुर्ता पायजामा, दाढ़ी और टोपी में हुई हैं.''

उन्होंने लिखा है कि, ''इस पहनावे से उनकी पहचान आसानी से हो जाती है.'' नियाज खान आगे लिखते हैं कि, ''मॉब लिचिंग से बचने के लिए मुस्लिम अपना ड्रेस और हुलिया बदलें. वे तुर्की के मुस्लिमों जैसे कपड़े पहने, इससे उनकी पहचान छिपी रहेगी. सलाह ये है कि मुस्लिमों को अपनी ड्रेस बदल लेना चाहिए ताकि वे इस तरह की घटनाओं से बच सकें.''

लोकतंत्र में नेताओं-अफसरों की मौज, उठाया ये सवाल
नियाज खान ने नेताओं और अफसरों पर भी सवाल उठाए हैं. दूसरी पोस्ट में नियाज खान ने लोकतंत्र को लेकर लिखा है कि, ''काले आजाद हुए, देश गोरों से लोकतंत्र तो ले आए पर लोकतंत्र के बेसिक सिद्धांत छोड़ आए.'' उन्होंने आगे लिखा, ''इसलिए अधिकतर काले या अश्वेत देशों में लोकतंत्र मज़ाक बनकर रह गया है. जहां जमकर लूट खसोट होती है. लोकतंत्र के नाम पर नेता और अफसर जमकर पैसा लूटते हैं.'' उन्होंने फ्री बीज को लेकर भी टिप्पणी की है और कहा कि, जनता फ्री की सुविधाओं में मस्त है.

ब्राह्मण द ग्रेट किताब के बाद देश भर में चर्चा में आए नियाज
पूर्व आईएएस नियाज खान 'ब्राह्मण द ग्रेट' किताब के बाद देश भर में चर्चा में आ गए थे. हालांकि इसके बाद वे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुए. नियाज खान ने सोशल मीडिया पर ब्राम्हणों को लेकर लिखी गई अपनी किताब के पक्ष में ये दलील दी कि ब्राम्हण बहादुरी और दयालुता का नाम है. नियाज खान ने इजराइल और हमास के संघर्ष को लेकर भी किताब लिखी है. 'ब्रीफ ऑफ ब्राउन आईवी -786' इस किताब का नाम है.

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