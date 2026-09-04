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गंगाजल, कुरान, बच्चों की शपथ, पूर्व IAS नियाज खान ने चुनावी टिकट के लिए रखा नया फार्मूला

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले दिलाई जाये शपथ ( ETV Bharat )

नियाज खान ने 2 सितंबर को एक्स पर लिखा कि "चुनाव लड़ने वालों को टिकट देने से पहले उनके धर्म के आधार पर शपथ दिलाई जानी चाहिए. उनके सुझाव के अनुसार हिंदू उम्मीदवारों को गंगाजल और अपने बच्चों की शपथ, जबकि मुस्लिम उम्मीदवारों को कुरान और बच्चों की शपथ दिलाई जाए." उनका तर्क है कि उम्मीदवार लिखित रूप से यह संकल्प लें कि चुनाव जीतने के बाद वे न तो लालच में आएंगे और न ही अपना समर्थन बदलकर सौदा करेंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी नियाज खान एक बार फिर सोशल मीडिया पर की गई अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले शपथ दिलाने का सुझाव दिया है. खान का कहना है कि प्रत्याशियों से उनके धर्म के मुताबिक शपथ ली जाए, ताकि चुनाव जीतने के बाद वे लालच में आकर अपना पक्ष न बदलें या किसी के हाथों न बिकें.

खान ने सिर्फ लिखित शपथ तक बात सीमित नहीं रखी. उन्होंने कहा कि शपथ लेते समय उम्मीदवारों का वीडियो भी रिकार्ड किया जाना चाहिए. यदि जीतने के बाद कोई नेता अपने वादे से पलटता है या कथित तौर पर बिक जाता है, तो उस वीडियो को सार्वजनिक किया जा सके. बता दें कि नियाज खान की इस मांग ने चुनावी राजनीति में नैतिकता, दल-बदल और उम्मीदवारों की जवाबदेही को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

पहले भी इन मुद्दों पर दे चुके हैं विवादित बयान

नियाज खान इससे पहले भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं. फरवरी 2026 में उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक पहचान को लेकर कहा था कि भारत में अलग-अलग धर्मों के बावजूद लोगों की सांस्कृतिक जड़ें एक रही हैं. वहीं, जुलाई में उन्होंने माब लिंचिंग को लेकर भी विवादित पोस्ट किया था.

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उन्होंने मुस्लिमों को पारंपरिक पहनावा बदलने की सलाह देते हुए कहा था कि दाढ़ी, टोपी और कुर्ता-पायजामा से पहचान आसानी से हो जाती है. इस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी. जबकि जून में बढ़ती आबादी के मुद्दे पर खान ने कड़े जनसंख्या नियंत्रण और जबरन नसबंदी जैसे उपायों की वकालत की थी, जिसमें मुस्लिम आबादी का भी उल्लेख था. इस बयान के बाद भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस हुई थी.