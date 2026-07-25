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ट्विशा शर्मा मामले में गिरिबाला सिंह को झटका, CBI की स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में जेल में बंद गिरिबाला सिंह की रेगुलर बेल एप्लिकेशन को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को विशेष अदालत में जमानत अर्जी पर लंबी सुनवाई हुई थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार शाम अदालत ने आदेश जारी करते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया.

भोपाल: चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है. सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. अब गिरिबाला सिंह को जेल में ही रहना होगा.

महिला न्यायाधीश ने सुनवाई से किया था इनकार

जमानत आवेदन सबसे पहले सीबीआई की अदालत में विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन्होंने मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया. इसके बाद प्रकरण विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र की अदालत में स्थानांतरित किया गया, जहां शुक्रवार को सुनवाई हुई थी.

बचाव पक्ष ने रखीं ये दलीलें

गिरिबाला सिंह की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि वह महिला हैं और उम्रदराज होने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझ रही हैं. जेल में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, साथ ही उनकी मां की देखभाल का हवाला दिया गया. इधर, बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है. उनके जेल में रहने के दौरान उनके घर में चोरी की घटना भी हुई. इसके अलावा वह नियमित वेतन और पेंशन प्राप्त करती हैं, इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण दहेज मांगने का आरोप स्वाभाविक नहीं माना जा सकता.

सीबीआई ने जताया कड़ा विरोध

सीबीआई ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा, केवल महिला होने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. एजेंसी ने अदालत को बताया कि इस मामले में मृतका भी एक महिला थी, इसलिए लिंग के आधार पर राहत देने का कोई औचित्य नहीं है. सीबीआई ने अदालत में जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें गिरिबाला सिंह की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई गई. एजेंसी ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है और जांच के दौरान उन्होंने वॉयस सैंपल देने से भी इनकार किया था.

जांच प्रभावित करने का आरोप

सीबीआई ने अदालत को बताया कि गिरिबाला सिंह पर जांच को प्रभावित करने के गंभीर आरोप हैं. आरोप है कि उन्होंने मामले से जुड़े सीसीटीवी के लिए तकनीशियन और एक सैलून संचालक से संपर्क किया. सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए अपना निजी प्रतिनिधि भेजा. एजेंसी ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं या जांच में बाधा डाल सकती हैं.

'सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने नहीं मानीं दलीलें'

ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के वकील अंकुर पांडे ने बताया, "गिरिबाला ने अपनी बढ़ती उम्र और उनकी सौ साल की मां की देखभाल करने, घर में चोरी होने और खुद के अस्वस्थ होने का हवाला दिया था, जिसे अदालत ने इसे नहीं माना. इन सभी तथ्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष अदालत ने गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी."

इधर ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने गिरिबाला सिंह की जमानत रिजेक्ट होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, "गिरिबाला सिंह प्रभावशाली हैं इसके चलते इस केस को मध्य प्रदेश से हटाकर दिल्ली में सुनवाई करने की मांग की है."