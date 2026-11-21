बिना पासपोर्ट-वीजा भारत में रह रहा था विदेशी नागिरक, पुलिस कस्टडी से फरार, राजधानी भोपाल में सनसनी
भोपाल में पुलिस को चकमा देकर तलैया थाने के लॉकअप से विदेशी नागरिक फरार, लुकआउट सर्कुलर जारी, DRI ने पकड़ा था विदेशी नागरिक सैमुअल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:51 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है. भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रहे एक विदेशी नागरिक के तलैया थाने के लॉकअप से फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. विदेशी नागरिक पुलिस की निगरानी में थाने के लॉकअप में डिटेंशन पर रखा गया था, लेकिन वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया. घटना के बाद पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ धाराएं बढ़ाकर कर तलाश शुरू कर दी है.
विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी
दरअसल, 6 नवंबर को DRI ने विदेशी नागरिक सैमुअल को पकड़ा था. उसके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं होने पर उसे डिटेंशन पर थाने में रखा गया था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फरार विदेशी नागरिक की पहचान सैमुअल के रूप में हुई थी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की पूछताछ में सामने आया था कि उसके पास भारत में प्रवेश करने और यहां रहने से संबंधित वैध पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज नहीं थे. इसके बाद उसे तलैया थाने के लॉकअप में डिटेंशन पर रखा गया था. उसके फरार होने के बाद गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.
देर रात तलैया थाने से हुआ फरार
गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात सैमुअल ने पुलिस को चकमा दिया और थाने से फरार हो गया. मामले का पता चलने के बाद पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई. तत्काल उसकी तलाश शुरू की गई. शहर के अलग-अलग इलाकों में उसकी संभावित मौजूदगी को लेकर पुलिस सक्रिय है. साथ ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, ताकि वह देश की सीमाओं से बाहर न जा सके.
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लॉकअप की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस पूरे मामले ने तलैया थाने की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विदेशी नागरिक को पुलिस की निगरानी में लॉकअप में रखा गया था, तो वह वहां से फरार कैसे हो गया? क्या लॉकअप की सुरक्षा में कोई तकनीकी या मानवीय चूक हुई, क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने निगरानी में लापरवाही बरती या फिर फरार होने के लिए आरोपी ने पहले से कोई योजना बनाई थी? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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एडिशनल डीसीपी करेंगे मामले की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी आयुष गुप्ता ने एडिशनल डीसीपी विक्रम अहिरवार को प्राथमिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. जांच में घटना के समय थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, लॉकअप की सुरक्षा व्यवस्था और विदेशी नागरिक की निगरानी से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. एसीपी सिटी कोतवाली संतोष पटेल ने बताया, '' मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.''