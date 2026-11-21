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बिना पासपोर्ट-वीजा भारत में रह रहा था विदेशी नागिरक, पुलिस कस्टडी से फरार, राजधानी भोपाल में सनसनी

देर रात तलैया थाने से हुआ फरार ( Etv Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला सामने आया है. भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रहे एक विदेशी नागरिक के तलैया थाने के लॉकअप से फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. विदेशी नागरिक पुलिस की निगरानी में थाने के लॉकअप में डिटेंशन पर रखा गया था, लेकिन वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया. घटना के बाद पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ धाराएं बढ़ाकर कर तलाश शुरू कर दी है.

विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी दरअसल, 6 नवंबर को DRI ने विदेशी नागरिक सैमुअल को पकड़ा था. उसके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं होने पर उसे डिटेंशन पर थाने में रखा गया था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फरार विदेशी नागरिक की पहचान सैमुअल के रूप में हुई थी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की पूछताछ में सामने आया था कि उसके पास भारत में प्रवेश करने और यहां रहने से संबंधित वैध पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज नहीं थे. इसके बाद उसे तलैया थाने के लॉकअप में डिटेंशन पर रखा गया था. उसके फरार होने के बाद गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.