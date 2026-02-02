ETV Bharat / state

फॉरेन रिटर्न B.Tech पास चोर, बेटिंग गेम के लिए ट्रेनों में AC कोच के यात्रियों को बनाता था निशाना

भोपाल जीआरपी पुलिस ने पुणे यूनिवर्सिटी से B.Tech पास चोर को पकड़ा है, जो गेम में पैसे लगाने के लिए ट्रेन में करता था चोरी.

Bhopal B tech Train Thief
भोपाल में पकड़ा गया फॉरेन रिटर्न B.Tech पास चोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 9:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: भोपाल जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी फॉरेन रिटर्न और पुणे यूनिवर्सिटी से B.Tech पास है, जो ऑनलाइन बेटिंग गेम की लत के चलते आर्थिक तंगी में आकर ट्रेन यात्रियों को निशाना बना रहा था. पुलिस ने आरोपी के पास से सोने के आभूषण बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये है. आरोपी के खिलाफ जीआरपी भोपाल में दर्ज 4 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है.

फॉरेन रिटर्न B.Tech पास चोर

भोपाल जीआरपी ने एक ऐसे चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जो फॉरेन रिटर्न है और B.Tech पास है. दरअसल, 20 जनवरी को फरियादी अफशा बेगम निवासी वजीरपुर आगरा की रहने वाली है. वह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के ए-1 कोच में आगरा से मुंबई तक की यात्रा कर रही थीं. तभी भोपाल स्टेशन पर अज्ञात बदमाश ने नींद का फायदा उठाकर उनके सिरहाने रखा लेडीज़ पर्स चोरी कर लिया. पर्स में उनके गोल्ड का सामान सहित 35 हजार रुपये नगद रखे हुए थे. चोरी हुए गोल्ड की कीमत करीब 3 लाख 40 हजार थी. पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट मुंबई पहुंचकर दर्ज कराई, जिसके आधार पर जीआरपी भोपाल बीएनएस में चोरी का मामला दर्ज किया गया.

Bhopal Foreign Return B tech Thief
जीआरपी भोपाल के हत्थे चढ़ा फॉरेन रिटर्न B.Tech पास चोर (ETV Bharat)

लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला आरोपी

पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश में तकनिकी सक्ष्य जुटाना शुरू किया और करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी के मूवमेंट का रोडमैप तैयार किया और फिर आरोपी को 30 जनवरी को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी की पहचान प्रांजल दीक्षित के रूप में हुई. वह लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला निकला.

जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया की आरोपी ने पुणे यूनिवर्सिटी से B.Tech किया हुआ है और वह नामी कम्पनी में जॉब करता था. उसका मन नहीं लगा और उसने नौकरी छोड़ दी. आरोपी प्रांजल दो बार UK भी जा चुका है. पूछताछ में आरोपी ने ट्रेन के एसी कोच में यात्रियों के पर्स चोरी करना स्वीकार किया. उसने बताया कि चोरी से मिली नगद राशि वह ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका है.

Bhopal B tech Train Thief
लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरोपी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

आरोपी से मिला सोने के मंगलसूत्र का पेंडेंट

आरोपी के पास से पुलिस ने सोने का एक जोड़ी झुमका, सोने की 2 चेन और सोने की ही 2 लेडीज अंगूठियां बरामद की है. पूरे बरामद माल की कीमत लगभग 7 लाख रुपये के आसपास है. जीआरपी पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है. उसकी आपराधिक गतिविधियों की तस्दीक और अन्य मामलों की जांच जारी है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
BHOPAL FOREIGN RETURN THIEF
BHOPAL B TECH TRAIN THIEF
ONLINE BETTING GAME
BHOPAL CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.