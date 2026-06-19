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90 डिग्री ब्रिज के बाद इंजीनियरों का नया अजूबा, भोपाल में फुटपाथ को किया रेलिंग से कवर

भोपाल: राजधानी के ऐशबाग में 90 डिग्री एंगल का रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद इसे दुनिया का आठवा अजूबा बताया था. सोशल मीडिया पर इसे बनाने वाले इंजीनियरों का काफी मजाक भी उड़ाया गया था. अब एक बार फिर भोपाल नगर निगम के इंजीनियरों ने गजब कारनामा कर दिखाया है. दरअसल इस बार पीएंडटी चौराहे पर सौंदर्यीकरण के नाम पर फुटपाथ को लोहे की रेलिंग से पूरी तरह बंद कर दिया है. जिससे पदयात्रियों को सड़क से फुटपाथ पर जाने के लिए लम्बा चलना पड़ रहा है. हालांकि जनता के विरोध के बाद नगर निगम प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए यू-टर्न ले लिया है.

​हर 15 फीट पर कट-पाइंट और बिजली के खंभों से हटेगी रेलिंग

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश के बाद नगर निवेशक एनके डेहरिया ने गुरुवार को मौके का निरीक्षण किया. इस दौरान डेहरिया ने भी स्वीकार किया कि फुटपाथ को पूरी तरह पैक करना गलत था. अब राहगीरों और सार्वजनिक परिवहन से उतरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हर 15 फीट पर रेलिंग को काटकर डेढ़ से दो फीट चौड़े कट-पाइंट बनाए जाएंगे. इसके अलावा बिजली के खंभों के पास लगी रेलिंग को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि पैदल यात्रियों को चढ़ने-उतरने में कोई परेशानी न हो.