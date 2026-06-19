90 डिग्री ब्रिज के बाद इंजीनियरों का नया अजूबा, भोपाल में फुटपाथ को किया रेलिंग से कवर
भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज के बाद भोपाल के इंजीनियरों का दूसरा अजूबा, फुटपाथ को रेलिंग लगाकर किया कवर,विरोध के बाद ठीक करने की कवायद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 7:21 PM IST
भोपाल: राजधानी के ऐशबाग में 90 डिग्री एंगल का रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद इसे दुनिया का आठवा अजूबा बताया था. सोशल मीडिया पर इसे बनाने वाले इंजीनियरों का काफी मजाक भी उड़ाया गया था. अब एक बार फिर भोपाल नगर निगम के इंजीनियरों ने गजब कारनामा कर दिखाया है. दरअसल इस बार पीएंडटी चौराहे पर सौंदर्यीकरण के नाम पर फुटपाथ को लोहे की रेलिंग से पूरी तरह बंद कर दिया है. जिससे पदयात्रियों को सड़क से फुटपाथ पर जाने के लिए लम्बा चलना पड़ रहा है. हालांकि जनता के विरोध के बाद नगर निगम प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए यू-टर्न ले लिया है.
हर 15 फीट पर कट-पाइंट और बिजली के खंभों से हटेगी रेलिंग
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश के बाद नगर निवेशक एनके डेहरिया ने गुरुवार को मौके का निरीक्षण किया. इस दौरान डेहरिया ने भी स्वीकार किया कि फुटपाथ को पूरी तरह पैक करना गलत था. अब राहगीरों और सार्वजनिक परिवहन से उतरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हर 15 फीट पर रेलिंग को काटकर डेढ़ से दो फीट चौड़े कट-पाइंट बनाए जाएंगे. इसके अलावा बिजली के खंभों के पास लगी रेलिंग को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि पैदल यात्रियों को चढ़ने-उतरने में कोई परेशानी न हो.
अतिक्रमण हटेगा और बदलेगा डिजाइन
स्थानीय वार्ड-32 की पार्षद आरती अनेजा के अनुसार "यह कार्य वार्ड निधि से फुटपाथ पर असामाजिक तत्वों और ठेलों के कब्जे को रोकने के लिए कराया गया था, लेकिन बिना जमीनी आंकलन के बने इस डिजाइन ने राहगीरों की राह ही छीन ली. अब स्थानीय लोगों की शिकायत पर इसके डिजाइन में आवश्यक बदलाव किया जा रहा है. साथ ही नए कट-पाइंट्स के पास लगने वाले अवैध ठेलों और अतिक्रमण को भी पूरी तरह साफ किया जाएगा.
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क्या कहते हैं नियम
शहरी विकास मानकों के अनुसार रिहायशी क्षेत्रों में फुटपाथ की चौड़ाई कम से कम 1.8 मीटर होनी चाहिए और सड़क से इसकी ऊंचाई अधिकतम 150 मिलीमीटर (15 सेंटीमीटर) होनी चाहिए, जिससे पैदल रास्ता पूरी तरह बाधारहित और सुगम बना रहे. एनके डेहरिया ने बताया कि "पहले जो गलती हुई है, उसे सुधारा जा रहा है. अब नियमों के तहत ही सुधार कार्य 3 दिन में पूरा किया जाएगा."