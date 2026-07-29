भोपाल में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन का शिकंजा, 938 KG संदिग्ध देसी घी जब्त
भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 938 किलोग्राम देसी घी जब्त, मौके पर व्यवसायी के पास नहीं मिला खाद्य लाइसेंस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:06 PM IST
भोपाल: आगामी त्यौहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन सख्त हो गया है. खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने करोंद स्थित प्रोस्पेरिटी टेक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 938 किलोग्राम देसी घी जब्त किया है. मौके पर टीम को खाद्य लाइसेंस नहीं मिला जिसके बाद खाद्य विभाग ने जब्ती की कार्यवाही की. शुरुआती जांच में घी की गुणवत्ता और शुद्धता पर संदेह जताए जाने के बाद पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया गया है. जब्त किए गए घी की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 5.50 लाख रुपये बताई जा रही है.
मिलावट खोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा प्रशासन का छापा
भोपाल में खाद्य सुरक्षा प्रशासन मिलावट खोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहा है. विशेष अभियान के तहत करोंद स्थित प्रोस्पेरिटी टेक, शॉप नं. 4 एवं 5, पंचवटी कॉलोनी, फेज-2, भोपाल पर सघन निरीक्षण एवं छापामार कार्रवाई की गई. टीम को निरीक्षण के दौरान व्यवसायी सूरज पांडे के प्रतिष्ठान से गोवर्धन धौलपुर फ्रेश देसी घी की 15 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम पैकिंग सहित कुल 938 किलोग्राम देसी घी मिला. शुरुआती जांच में घी में मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पूरे स्टॉक को जब्त किया गया.
व्यापारियों के पास खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं थे
जब्त घी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5.50 लाख रुपये बताया जा रहा है. जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था और प्रतिष्ठान परिसर में खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित भी नहीं किया गया था. यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके संबंध में अलग से वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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फूड सेफ्टी ऑफिसर शिवराज एस पावक ने बताया कि "संदेहास्पद घी के नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यदि घी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो संबंधित व्यवसायी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अभियोजन सहित कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा.