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भोपाल में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन का शिकंजा, 938 KG संदिग्ध देसी घी जब्त

भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 938 किलोग्राम देसी घी जब्त किया ( ETV Bharat )