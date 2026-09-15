ETV Bharat / state

भोपाल में बड़े-बड़े होटल-रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी से खिलवाड़, छापेमारी में मिली हद दर्जे की लापरवाही

राजधानी भोपाल में खाद्य सुरक्षा टीम का छापा, होटल-रेस्टोरेंट से रिसॉर्ट तक में छापेमारी, नमूने लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी

FOOD SAFETY TEAM RAIDS
भोपाल में होटल-रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा टीम की रेड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें एक्शन मोड पर हैं. होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट सहित अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. खाद्य विभाग की टीम लगातार बड़े प्रतिष्ठानों में पहुंचकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, भंडारण व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है. इसी कड़ी में सोमवार को भोपाल के कई होटलों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, जहां कई अनियमितताएं सामने आईं.

जानी मानी फूड चेन के किचन पर छापा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को कई बड़े प्रतिष्ठानों पर जांच की कार्रवाई की, इस दौरान सभी जगह खामियां मिलीं. भोपाल के माता मंदिर क्षेत्र में स्थित जाने माने रेस्टोरेंट व फूड चेन में व्यवस्थाओं की जांच की गई. यहां एक होटल में काली मिर्च में मिलावट की आशंका के चलते उसका नमूना लिया गया. जांच के दौरान डेमोंस्ट्रेशन में काली मिर्च की जगह पपीते के बीज पाए जाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं.

FOOD SAFETY TEAM INSPECTS IN BHOPAL
मिसब्रांडेड प्रोडक्ट के सैंपल लैब भेजे गए (ETV Bharat)

मिलावटखोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई

इसके अलावा एक अन्य प्रतिष्ठान के स्टॉक रूम में लीकेज भी पाया गया. जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने की संभावना जताई गई. साथ ही कई खाद्य पदार्थ खुले में रखे मिले. टीम को पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके साथ ही जांच के दौरान प्रतिष्ठान की ओर से वॉटर पोर्टेबिलिटी रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई. वहीं, मिसब्रांडेड पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों का भंडारण भी पाया गया. पैक सफेद पाउडर के मिसब्रांडेड पाए जाने पर उसका नमूना लिया गया है.

Bhopal hotels restaurants resorts
खाद्य सुरक्षा टीम की रेड से हड़कंप (ETV Bharat)

होटल में सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल

इस दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने एक होटल में भी निरीक्षण किया. जहां डस्टबिन खुली अवस्था में पाई गई. इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम भी खराब मिला. खाद्य पदार्थों को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली फ्राइंग कढ़ाई काफी गंदी और काली पाई गई, जिस पर भी टीम ने आपत्ति दर्ज की.

रोशनपुरा में भी मिलीं अनियमितताएं

रोशनपुरा स्थित एक रेस्टोरेंट में भी खाद्य सुरक्षा विभाग को कई खामियां मिली हैं. प्रतिष्ठान की पानी की टंकी की सफाई से संबंधित प्रमाण टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर संदेह के चलते घी और लाल ग्रेवी के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं. इन नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी.

bhopal food safety team inspects
होटल में सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल (ETV Bharat)

नमूनों की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज एस पावक ने बताया, " कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी."

खास बात यह है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी के बड़े और चर्चित होटल-रेस्टोरेंट भी खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच के दायरे में हैं. इससे प्रदेश भर के खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.

TAGGED:

BHOPAL FOOD SAFETY TEAM
FOOD SAFETY TEAM INSPECTS
FOOD SAMPLES COLLECTED
MADHYA PRADESH NEWS
FOOD SAFETY TEAM RAIDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.