भोपाल में शादी की दावत पर पहरा! मैरिज गार्डन में थाली से लेकर किचन के पैरामीटर्स फिक्स
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मैरिज गार्डन व कैटरिंग संचालकों के लिए जारी की गाइडलाइन. फॉलो नहीं करने पर तालाबंदी होगी. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 6:54 PM IST
भोपाल : मार्च 2026 में सीहोर के बावड़िया नोआबाद में एक शादी समारोह में भोजन करने के बाद रात में ही मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेटदर्द होने लगा. दावत में खराब मावे से बने गुलाब जामुन खाने से 80 से अधिक मेहमान बीमार पड़े. सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद सीहोर से लेकर भोपाल में इस प्रकार के कार्यक्रमों में खाने की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सक्रिय रहीं.
इससे पहले भी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में शादी समारोहों व मैरिज गार्डन में दूषित या एक्सपायरी खाने को लेकर कई शिकायतें और मामले सामने आ चुके हैं. अब देवउठनी ग्यारस के बाद बड़े स्तर पर शादी समारोह हैं. इसी को देखते हुए भोपाल में टीमें फिर सक्रिय हो गई हैं. प्रशासन ने सभी मैरिज गार्डन व बैक्वेंट हॉल संचालकों के साथ हैं कैटरिंग संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की है.
मैरिज गार्डन में खाद्य अमला क्या चेक करेगा?
खाद्य अमले ने शादी समारोहों में मेहमानों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता से लेकर खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट और साफ-सफाई तक की जांच शुरू कर दी है. कई टीमें भोपाल के अलग-अलग इलाकों में औचक निरीक्षण कर रही हैं. निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, खाद्य सामग्री के रखरखाव, भोजन तैयार करने की जगह की स्वच्छता और इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
निर्धारित मानकों का पालन करना होगा
खाद्य विभाग ने साफ कहा है कि नियमानुसार खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेना और स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कारोबार बंद कराने की कार्रवाई भी की जाएगी. खाद्य अमले ने कोलार रोड के बैरागढ़ चीचली स्थित आम्र पैलेस का निरीक्षण किया. जांच के दौरान प्रतिष्ठान के बिल और दस्तावेजों से सामने आया कि वर्ष 2025 से यहां कैटरिंग और बैंक्वेट हॉल का कारोबार किया जा रहा था, लेकिन निरीक्षण के समय खाद्य सुरक्षा लाइसेंस नहीं मिला.
आम्र पैलेस की कैंटीन पर छापा
खाद्य टीम ने पाया कि आम्र पैलेस की कैंटीन और भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है. इसके अलावा खाद्य सामग्री के रूप में रखे ब्रेड और पाव की उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी थी. मेहमानों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए टीम ने पनीर और गुलाब जामुन के नमूने भी एकत्र किए. इन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोलार रोड स्थित दीपक साहू किराना प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया. यहां खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और साफ-सफाई से जुड़ी कमियां सामने आईं. बेसन और धनिया पाउडर के नमूने लिए गए.
थाली से लेकर किचन तक होगी जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सिर्फ तैयार भोजन के नमूने ही नहीं लेंगी, बल्कि भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उसकी उपयोग अवधि, रसोई की साफ-सफाई और स्वच्छता के इंतजाम भी जांचेंगी. मैरिज गार्डन और बैंक्वेट हॉल में खाद्य कारोबार के लिए जरूरी लाइसेंस भी देखा जाएगा. कैटरिंग संचालकों को भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन करना होगा.
भोपाल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज एस पावक ने बताया "शहर में विवाह समारोहों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है. ऐसे में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता में लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है. इसी को देखते हुए विभाग ने मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल और कैटरिंग संचालकों की जांच तेज करने का फैसला लिया है. औचक निरीक्षण कर नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."
अधिकांश मैरिज गार्डन करते हैं मनमानी
राजधानी भोपाल में कुल मिलाकर करीब एक हजार मैरिज गार्डन हैं. इनमें से केवल करीब 100 के पास ही नगर निगम की अनुमति है. इनको छोड़ दिया जाए तो किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं हैं. कई मैरिज गार्डन मनमाने तरीके चल रहे हैं. इसके अलावा भोपाल में 300 से अधिक एसी बैंक्वेट हॉल और होटल वेडिंग हॉल हैं. कई मैरिज गार्डन कैटरिंग का काम खुद ही करते हैं, जबकि अधिकांश कैटरिंग वालों को ठेका देते हैं या फिर शादी करने वाले अपने हिसाब से कैटरिंग संचालकों को हायर करते हैं. इन मैरिज गार्डन में खाने की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग अब सक्रिय हुआ है.
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FSSAI लाइसेंस कैसे चेक करें
- कैटरर या मैरिज गार्डन की वैधता जांचने के लिए Food Safety Compliance System पोर्टल या ऐप का उपयोग करें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर foscos.fssai.gov.in खोलें
- होमपेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और 'FBO Search' पर क्लिक करें
- यदि आपके पास कैटरर का 14 अंकों का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसे फिलअप करें. अगर यदि नंबर नहीं है, तो आप केवल गार्डन का नाम, राज्य और जिला सर्च करें.
- स्क्रीन पर उस प्रतिष्ठान का नाम, पता, लाइसेंस की वैधता और यह जानकारी दिख जाएगी कि वैध लाइसेंस है या नहीं
खराब खाना या बिना लाइसेंस की शिकायत कहां करें
- शादी समारोह में खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो टोल-फ्री नंबर 1800-11-2100 पर कॉल करके सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- भोपाल जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय या जेपी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित शिकायत देंय
- सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके खाद्य एवं औषधि प्रशासन से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं .
- foscos.fssai.gov.in पर 'Consumer Grievance' सेक्शन में जाएं या Food Safety Connect ऐप पर फोटो के साथ शिकायत अपलोड करें.