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भोपाल में शादी की दावत पर पहरा! मैरिज गार्डन में थाली से लेकर किचन के पैरामीटर्स फिक्स

भोपाल के मैरिज गार्डन पर फूड सेफ्टी टीम की नजरें ( ETV BHARAT )

भोपाल : मार्च 2026 में सीहोर के बावड़िया नोआबाद में एक शादी समारोह में भोजन करने के बाद रात में ही मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेटदर्द होने लगा. दावत में खराब मावे से बने गुलाब जामुन खाने से 80 से अधिक मेहमान बीमार पड़े. सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद सीहोर से लेकर भोपाल में इस प्रकार के कार्यक्रमों में खाने की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सक्रिय रहीं.

इससे पहले भी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में शादी समारोहों व मैरिज गार्डन में दूषित या एक्सपायरी खाने को लेकर कई शिकायतें और मामले सामने आ चुके हैं. अब देवउठनी ग्यारस के बाद बड़े स्तर पर शादी समारोह हैं. इसी को देखते हुए भोपाल में टीमें फिर सक्रिय हो गई हैं. प्रशासन ने सभी मैरिज गार्डन व बैक्वेंट हॉल संचालकों के साथ हैं कैटरिंग संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की है.