ETV Bharat / state

भोपाल में गैस गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम का छापा, सिलेंडरों में 1 से 2 किलो कम मिली गैस

सिलेंडरों में 1 से 2 किलो कम मिली गैस ( ETV Bharat )

गैस की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं को कम वजन का सिलेंडर मिले तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है. भोपाल के मालीखेड़ा स्थित इंडेन गैस गोदाम में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर सिलेंडरों में 1 से 2 किलो गैस कम होने की बात सामने आई. उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत तुरंत खाद्य विभाग से की.

भोपाल: राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. सिलेंडरों में कम गैस होने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को मालीखेड़ा स्थित इंडेन गैस के गोदाम पर छापा मारा. इस कार्रवाई से गैस एजेंसियों में हड़कंप मच गया. इस कार्रवाई में अधिकारियों को वजन करवाने पर कई गैस सिलेंडरों में कम गैस मिली है. खाद्य विभाग ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

भोपाल में गैस गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम का छापा (ETV Bharat)

इसे गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग ने तत्काल जांच के आदेश दिए और टीम को मौके पर भेजा. मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने जब घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की जांच की तो कई सिलेंडर में निर्धारित मात्रा से 1 से 2 किलो तक गैस कम मिली. सिलेंडरों का वजन तय मानक से कम पाए जाने पर खाद्य विभाग मामले की जांच में जुटा है.

उपभोक्ताओं ने की खाद्य विभाग से शिकायत (ETV Bharat)

'जांच में कई सिलेंडरों में कम मिली गैस'

खाद्य विभाग के ऑफिसर संदीप भार्गव ने बताया कि "मालीखेड़ा के इंडेन गैस गोदाम में जो ट्रक आया था, उसमें गैस सिलेंडर का वजन कम होने की शिकायत मिली थी. इस आधार पर खाद्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची थी. ट्रक से यहां 342 गैस सिलेंडर पहुंचे थे.

सिलेंडरों में 1 से 2 किलो गैस कम होने की शिकायत (ETV Bharat)

खाद्य विभाग की टीम ने कई गैस सिलेंडरों की तौल करवाई और उनमें से 30 से 35 सिलेंडर में फिलहाल 1 से 2 किलो गैस कम मिली है लेकिन उन पर सील लगी हुई पाई गई. वहीं 3 सिलेंडर ऐसे भी मिले जिन पर सील नहीं थी. कई और सिलेंडर का वजन करवा रहे हैं. इस बारे में ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ की है तो उसका कहना है कि टोल नाके पर रात में रुके थे. जांच के बाद गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्टर और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की सलाह

प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि सिलेंडर लेते समय उसका वजन और सील जरूर जांचें. किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर तुरंत संबंधित एजेंसी और खाद्य विभाग को सूचना दें. खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी ताकि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो.