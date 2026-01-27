ETV Bharat / state

फूलों की खुशबू से महकेगा उज्जैन, सिंहस्थ से पहले 100 एकड़ पर होगी गुलाब-गेंदा की खेती

मध्य प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने 30 जनवरी को भोपाल में लगेगी पुष्प प्रदर्शनी, धार्मिक स्थलों के आसपास होगी फूलों की खेती.

BHOPAL FLOWER EXHIBITION
धार्मिक स्थलों के पास होगी फूलों की खेती (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश का उज्जैन आने वाले समय में फूलों की खुशबू से महकेगा. राज्य शासन सिंहस्थ 2028 के पहले उज्जैन के आसपास की 100 एकड़ भूमि पर फूलों की खेती का क्लस्टर तैयार करने जा रहा है. यहां गुलाब, गेंदा, जरबेरा जैसे फूलों की कई वैरायटी की खेती कराई जाएगी. इसके लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर किसानों को भी तैयार किया जा रहा है. उज्जैन के अलावा कई स्थानों पर फूलों की खेती के लिए क्लस्टर विकसित किया जाएगा. प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार 30 जनवरी को भोपाल में पुष्प प्रदर्शनी भी लगाने जा रही है.

त्योहार पर कई गुना बढ़ जाती है फूलों की डिमांड

महाकाल की नगरी उज्जैन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही यहां फूलों की खपत भी लगातार बढ़ रही है. उज्जैन में आम दिनों में हर रोज करीब 200 किलो फूलों की खपत हो रही है, जबकि किसी खास त्योहार पर यह डिमांड कई गुना बढ़ जाती है. मालवा क्षेत्र में पैदा होने वाला फूल बड़ी मात्रा में उज्जैन मंडी में पहुंचता है. यहां दूसरे राज्यों से भी फूलों की सप्लाई होती है.

सिंहस्थ से पहले 100 एकड़ पर होगी फूलों की खेती (ETV Bharat)

धार्मिक स्थलों के पास होगी फूलों की खेती

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के ने बताया कि "प्रदेश में धार्मिक स्थलों में फूलों की डिमांड बढ़ी है. वहीं, इसकी खेती से किसान फायदा कमा सकें, इसके लिए उज्जैन में 100 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती का क्लस्टर विकसित किया जाएगा. राज्य शासन उज्जैन के अलावा ओंमकारेश्वर, ओरछा सहित दूसरे धार्मिक स्थलों के पास भी फूलों का क्लस्टर विकसित करने की तैयारी कर रहा है."

Ujjain flowers cultivatation
फूलों की खुशबू से महकेगा उज्जैन (ETV Bharat)

हर साल 5 लाख मीट्रिक टन फूल हो रहा पैदा

मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि "प्रदेश में अभी 45 हजार हेक्टेयर में फूलों की खेती की जा रही है. इससे 5 लाख मैट्रिक टन फूलों का उत्पादन हो रहा है. गुना में किसान व्यवसायिक स्तर पर गुलाब की खेती कर रहे हैं. गुना में पैदा होने वाला गुलाब दूसरे राज्यों तक निर्यात हो रहा है. किसान फूलों की खेती को लेकर प्रोत्साहित हो सकें, इसके लिए भोपाल के रोज गार्डन में 30 जनवरी को पुष्प प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है. इसमें व्यवसायिक स्तर पर पैदा होने वाले फूलों के अलावा घरों में लगाए जाने वाले पौधों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा प्रदर्शनी में कई विशेषज्ञ मौजूद होंगे, जो किसानों को फूलों की खेती से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे."

TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA
UJJAIN FLOWERS CULTIVATATION
MP 100 ACRES FLOWERS CULTIVATATION
MADHYA PRADESH FLOWER DEMAND
BHOPAL FLOWER EXHIBITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.