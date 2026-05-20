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पुराने टायरों से पति-पत्नी का फिटनेस संदेश, 650 किलो की हाइड्रोलिक बाइक पर फोटो सेशन

पति-पत्नी की जोड़ी ने पुराने टायरों से बना दिया फिटनेस पार्क ( ETV Bharat )

स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अशोक तिवारी पिछले करीब 30 वर्षों से कबाड़ से उपयोगी चीजें बनाने का काम कर रहे हैं. सेना से रिटायरमेंट और भेल में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत अशोक खुद को स्वच्छ भारत प्रचारक बताते हैं और साइकिल के जरिए शहर से लेकर गांवों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाते हैं.

यहां 650 किलो की हाइड्रोलिक बाइक, 2.5 क्विंटल की एक्सरसाइज साइकिल और टायरों से बने विशाल सोफे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. खास बात यह है कि इन चीजों को सिर्फ सजावट के लिए नहीं, बल्कि फिटनेस और पर्यावरण जागरुकता के संदेश के साथ तैयार किया गया है.

भोपाल: राजधानी के भेल क्षेत्र में रहने वाले अशोक तिवारी और उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी ने कबाड़ को कला, फिटनेस और स्वच्छता के संदेश में बदल दिया है. तिवारी दंपति ने पुराने ट्रैक्टर-ट्रक के टायर, लोहे के बेकार पुर्जे और कबाड़ सामग्री से भेल के 5 नंबर गेट के पास स्थित एकता पार्क को अनोखे नवाचारों से सजा दिया है.

30 साल से कबाड़ को दे रहे नई पहचान (ETV Bharat)

अशोक तिवारी का कहना है, "एकता पार्क की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने आसपास पड़े पुराने टायर और कबाड़ को देखकर सोचा कि इन्हें सिर्फ कचरे की तरह छोड़ने के बजाय खूबसूरत और उपयोगी रूप दिया जा सकता है. इसी सोच ने पार्क में अनोखे मॉडल तैयार करने की शुरुआत की."

पत्नी बनीं डिजाइनर, टायरों से गढ़ी नई दुनिया (ETV Bharat)

पत्नी बनीं डिजाइनर, टायरों से गढ़ी नई दुनिया

अशोक तिवारी बताते हैं, "इन मॉडलों की डिजाइन तैयार करने में उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी की सबसे बड़ी भूमिका रही. पुराने टायरों को धोकर, प्राइमर लगाकर और रंगों से सजाकर उन्होंने उन्हें नया रूप दिया. दंपती ने कबाड़ से ऐसी हाइड्रोलिक बाइक बनाई, जिसे देखकर लोग महंगी स्पोर्ट्स बाइक से तुलना करने लगते हैं. बाइक पर मेरा भारत महान जैसे संदेश भी लिखे गए हैं.

फिटनेस और पर्यावरण जागरुकता का संदेश (ETV Bharat)

फिटनेस और स्वच्छता का अनोखा संगम

एकता पार्क में बनाई गई ज्यादातर चीजें फिटनेस से जुड़ी हैं. दरअसल अशोक तिवारी खुद खिलाड़ी, साइकिलिस्ट और फिटनेस कोच रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने पार्क को ऐसा स्वरूप दिया, जहां लोग फिटनेस के प्रति प्रेरित हों. उन्होंने कबाड़ से बनाई गई भारी एक्सरसाइज साइकिल को इस तरह डिजाइन किया है कि लोग इसका उपयोग कर सकें. इसके साथ ही पार्क में सेल्फी पाइंट, टायरों से बने ट्रैक्टर और अन्य मॉडल भी लगाए गए हैं.

फिटनेस और स्वच्छता का अनोखा संगम (ETV Bharat)

अशोक कहते हैं, "फिट इंडिया का डोज, आधा घंटा साइकिल रोज और स्वस्थ रहेगा भारत, तभी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान जैसे संदेशों को वे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं."

लोगों ने ताने भी मारे, घर को बताया पंचर दुकान

पुष्पा तिवारी बताती हैं, "शुरुआत में लोगों ने उनके काम का मजाक भी उड़ाया लेकिन उन्होंने कभी नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया. अगर काम अच्छा हो तो लोगों की बातें मायने नहीं रखतीं. उनके काम को लेकर कई लोगों ने ताने भी मारे. यहां तक कि उनके घर को पंचर की दुकान तक कहा गया क्योंकि उनका घर भी टायर और कबाड़ से सजाया गया है."

650 किलो की हाइड्रोलिक बाइक बनी आकर्षण (ETV Bharat)

अशोक तिवारी का मानना है कि "आलोचना इंसान को और मजबूत बनाती है. जब कोई कहता है कि यह काम नहीं हो पाएगा, तभी उन्हें उसे पूरा करने की और ज्यादा ऊर्जा मिलती है."

आर्थिक तंगी और चोटों के बावजूद नहीं मानी हार

इन मॉडलों को तैयार करना आसान नहीं था. अशोक तिवारी ने नौकरी के बाद रोज 5 से 6 घंटे तक लगातार 3 महीने मेहनत की. कबाड़ इकट्ठा करना, कटिंग करना, वेल्डिंग करना और फिर उन्हें डिजाइन देना बेहद कठिन काम था. भारी सामान उठाने के दौरान कई बार चोटें भी लगीं और आर्थिक परेशानियां भी सामने आईं. बावजूद इसके दंपती ने हार नहीं मानी. अशोक कहते हैं कि अगर पति-पत्नी साथ मिलकर काम करें तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं.