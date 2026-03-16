फिट इंडिया का जोश भोपाल में हाई, एक्टर अभिनव शुक्ला ने युवाओं को दिया फिटनेस मंत्र
भोपाल में आयोजित हुआ फिट इंडिया कार्निवल, युवाओं को फिटनेस का मंत्र देने पहुंचे अभिनेता अभिनव शुक्ला, लोगों में दिखा उत्साह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 1:24 PM IST
भोपाल: फिटनेस को जीवनशैली बनाने का संदेश देने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया. जहां आयोजन के दूसरे दिन शहर के टीटी नगर स्टेडियम में उत्साह और ऊर्जा का अनोखा माहौल देखने को मिला. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खेल प्रेमियों और फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली का संदेश दिया. इस अवसर पर टीवी अभिनेता अभिनव शुक्ला मुख्य आकर्षण रहे, जिन्होंने युवाओं को फिट रहने का मंत्र दिया.
प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा
फिट इंडिया कार्निवल में पारंपरिक और आधुनिक फिटनेस गतिविधियों का आकर्षक संगम देखने को मिला. गतका और मल्लखम्ब जैसे पारंपरिक खेलों के रोमांचक प्रदर्शन ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया. वहीं संगीत बैंड प्रस्तुतियां, फिटनेस चैलेंज, फन जोन और फिटनेस जोन ने आयोजन को जीवंत और प्रेरणादायक बना दिया. सभी आयु वर्ग के लोगों ने इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.
अभिनव ने बताया फिटनेस का राज
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिनेता अभिनव शुक्ला ने कहा कि "फिटनेस केवल जिम जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवनशैली है. उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, संतुलित दिनचर्या और अनुशासन के माध्यम से ही लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने दैनिक जीवन में खेल, योग और शारीरिक गतिविधियों को जरूर शामिल करें. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान देशभर में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं."
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खेल और फिटनेस को जोड़ने का प्रभावी माध्यम
इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक अभिषेक सिंह चौहान ने कहा कि "फिट इंडिया कार्निवल जैसे आयोजन युवाओं को खेल और फिटनेस से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि स्वस्थ और फिट भारत के निर्माण के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है."