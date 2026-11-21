मध्य प्रदेश का वो आदिवासी सीएम, 13 दिन में छोड़ी सत्ता, इंदिरा गांधी के बुलावे पर भी नहीं लड़े चुनाव
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र को मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष ने दी पुष्पांजलि, केवल 13 दिन रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:10 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में राजा नरेश चंद्र का अध्याय एक ऐसी शख्सियत की कहानी है, जो सत्ता से शिखर तक पहुंची. मध्य प्रदेश विधानसभा के 17 साल तक सदस्य, करीब 15 साल तक मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला. लेकिन महज 13 दिन ही इस पद पर रहे और फिर सियासी उठापटक से आहत होकर राजनीति से दूरी बना ली. यहां तक कि 1980 में इंदिरा गांधी के बुलावे पर भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. 21 नवंबर को उनकी जयंती के अवसर पर विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया. आइए जानते हैं, मध्य प्रदेश के इस इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री की पूरी कहानी क्या है और उन्होंने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के बाद भी राजनीति से दूरी क्यों बना ली.
कौन थे राजा नरेशचंद्र
राजा नरेशचंद्र सिंह सारंगढ़ रियासत के राजा थे. उनका जन्म 21 नवंबर 1908 को गोंड आदिवासी राजवंश में हुआ था. उन्होंने साल 1946 में रियासत का शासन संभाला था. इसके दो साल बाद ही 1948 में अपनी रियासत का भारत में विलय कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया. यह उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव था. दरअसल, रियासत के शासक से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर राजा नरेशचंद्र को मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान दिलाता है.
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साल 1952 में लड़ा पहला चुनाव
बता दें कि, नरेशचंद्र सिंह का राजनीतिक सफर 1952 में विधानसभा चुनाव जीतने के साथ शुरू हुआ. वे करीब 17 साल विधायक और लगभग 15 साल मंत्री रहे. इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण, विद्युत और आदिम जाति कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली. उन्होंने आदिवासी समाज के विकास और क्षेत्रीय जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर पूरी सक्रियता से काम किया. लेकिन साल 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और कांग्रेस में टूट हो गई.
इस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे
साल 1967 में कांग्रेस में टूट होने के बाद सरकार गिर गई. इसके बाद गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से संविद सरकार बनाई. लेकिन सत्तापक्ष के गठबंधन के भीतर मतभेद लगातार बढ़ते रहे. मार्च 1969 में जब संविद सरकार संकट में आई तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया के कहने पर ऐसे नेता की तलाश शुरू हुई, जिसे अलग-अलग राजनीतिक गुट स्वीकार कर सकें. ऐसे में लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव वाले नरेशचंद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. 13 मार्च 1969 को उन्होंने मध्य प्रदेश के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.
महज 13 दिन में छोड़नी पड़ी कुर्सी
राजा नरेशचंद्र के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद गोविंद नारायण सिंह अपने पुराने राजनीतिक साथियों के साथ कांग्रेस में लौटने की कोशिश करने लगे. वहीं संविद सरकार के कई अन्य विधायक भी कांग्रेस की तरफ जाने लगे. इससे सरकार का बहुमत खतरे में पड़ गया. ऐसे हालात में नरेशचंद्र सिंह ने 25 मार्च 1969 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद कांग्रेस के श्यामाचरण शुक्ल ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली. इस तरह 13 मार्च से 25 मार्च तक उनका कार्यकाल महज 13 दिन का रहा.
सीएम के पद के साथ राजनीति भी छोड़ी
बता दें कि, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नरेशचंद्र सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली. वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार खिलावन चंद्राकर बताते हैं कि, ''नरेश चंद्र के इस फैसले को उस समय की दल-बदल की राजनीति और सत्ता के लिए चल रही खींचतान से जोड़कर देखा जाता है. जिस राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर सरकार का बहुमत डगमगाने लगा, उससे वे बेहद निराश हुए. उन्होंने दोबारा सत्ता की दौड़ में शामिल होने के बजाय राजनीति से अलग रहना चुना.''
इंदिरा गांधी के आमंत्रण पर भी नहीं लौटे
खिलावन चंद्राकर बताते हैं कि, ''नरेशचंद्र सिंह के राजनीतिक जीवन का एक दिलचस्प प्रसंग 1980 का है. उस समय देश की राजनीति में इंदिरा गांधी की वापसी हो चुकी थी. उस समय इंदिरा गांधी ने नरेशचंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था. लेकिन लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर रह रहे नरेशचंद्र सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. उन्होंने खुद चुनावी मैदान में उतरने के बजाय अपनी बेटी पुष्पा देवी को चुनाव लड़वाया. इसके बाद उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में लौटने की इच्छा नहीं दिखाई. 12 सितंबर 1987 को उनका निधन हो गया.''
मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि
21 नवंबर को राजा नरेशचंद्र सिंह की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया. सीएम मोहन यादव ने कहा कि, ''भले ही नरेशचंद्र कम समय मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन विधानसभा या मुख्यमंत्री का तो एक दिन का दायित्व भी बड़ा रहता है.'' वहीं, विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि, ''जनसेवा और आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है. उनके कार्यकाल में महानदी में बाढ़ आई थी और उस दौरान काफी क्षति भी हुई. लेकिन उस समय नरेश चंद्र का दायित्व उल्लेखनीय रहा.''