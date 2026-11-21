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मध्य प्रदेश का वो आदिवासी सीएम, 13 दिन में छोड़ी सत्ता, इंदिरा गांधी के बुलावे पर भी नहीं लड़े चुनाव

कौन थे राजा नरेशचंद्र ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में राजा नरेश चंद्र का अध्याय एक ऐसी शख्सियत की कहानी है, जो सत्ता से शिखर तक पहुंची. मध्य प्रदेश विधानसभा के 17 साल तक सदस्य, करीब 15 साल तक मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला. लेकिन महज 13 दिन ही इस पद पर रहे और फिर सियासी उठापटक से आहत होकर राजनीति से दूरी बना ली. यहां तक कि 1980 में इंदिरा गांधी के बुलावे पर भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. 21 नवंबर को उनकी जयंती के अवसर पर विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया. आइए जानते हैं, मध्य प्रदेश के इस इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री की पूरी कहानी क्या है और उन्होंने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के बाद भी राजनीति से दूरी क्यों बना ली.

कौन थे राजा नरेशचंद्र