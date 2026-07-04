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भोपाल में मानसून की पहली बारिश में ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल! सड़कों पर उतरे कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर

राजधानी भोपाल में बारिश के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने ठेकेदारों को 10 दिनों का दिया अल्टीमेटम.

BHOPAL TRAFFIC MANAGEMENT FAIL IN RAIN
भोपाल में पहली बारिश में ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मानसून की पहली बारिश ने भोपाल की शहरी प्लानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की पोल खोलकर रख दी है. हालांकि सालों से ब्लैक स्पॉट और जलभराव की मार झेल रहे नागरिकों को राहत देने के लिए इस बार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार खुद सड़कों पर उतरे. इस दौरान शहर के 16 ब्लैक स्पॉट की समीक्षा के बाद इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को एआई आधारित तकनीकों से लैस करने का निर्णय लिया गया है.

इसके साथ ही जन-जागरूकता और अनुशासन बढ़ाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शत-प्रतिशत हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा सड़कों पर उतरे कलेक्टर और पुलिस आयुक्त ने 5 ब्लैक स्पॉट को डिकोड करने का नए एक्शन प्लान के साथ ठेकेदारों को 15 जुलाई का अल्टीमेटम दिया है.

भोपाल में सड़कों पर छाता लेकर उतरे कलेक्टर और पुलिस कमिश्रर (ETV Bharat)

अब डेडलाइन तय होगी, बहानेबाजी नहीं

​शहर के सबसे व्यस्त और समस्याग्रस्त 5 ट्रैफिक प्वाइंट पर कलेक्टर ने सीधे ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों को आड़े हाथों लिया. हबीबगंज नाका स्थित गणेश मंदिर के पास सालों से हो रहा जलभराव और बागसेवनिया चौराहे पर लगा लंबा जाम इस बात का गवाह है कि निर्माण कार्य बिना किसी दूरदर्शिता के किए गए थे. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किस काम के लिए कितना वक्त चाहिए, यह निर्माण एजेंसियां अभी तय कर लें, क्योंकि तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

5 प्रमुख चौराहों पर समाधान का नया ब्लूप्रिंट

​​गणेश मंदिर चौराहे पर वीर सावरकर सेतु के डिवाइडर में पानी निकासी का नया रास्ता बनाकर पीडब्ल्यूडी की ब्रिज शाखा के सहयोग से एक मजबूत और स्थायी ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा. ​बागसेवनिया चौराहा, कटारा हिल्स और बागमुलिया से आने वाले ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए सड़क को चौड़ा कर लेफ्ट टर्न सुधारा जाएगा, ताकि रेड लाइट पर वाहनों की लंबी कतार न लगे.

Bhopal Collector Priyank Mishra
राजधानी भोपाल में मानसून की पहली बारिश में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई (ETV Bharat)

ट्रैफिक के खिलाफ निर्णायक कदम

पॉलिटेक्निक चौराहा के वीआईपी रोड की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए बाधा बन रही सरकारी बाउंड्री वॉल और बिजली के पोल हटाकर लेफ्ट टर्न को पूरी तरह फ्री किया जाएगा. ​डिपो चौराहा से भदभदा रोड पर मेट्रो निर्माण के कारण बने गड्ढों को भरने और सड़क के चौड़ीकरण का काम मेट्रो प्रबंधन को 15 जुलाई तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है.

गोविंदपुरा में अतिरिक्त रोड का निर्माण

​गोविंदपुरा टर्निंग के भेल की बाउंड्री वाल को करीब 14 फीट पीछे खिसकाकर अन्ना नगर की ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए अतिरिक्त रोड का निर्माण किया जाएगा, जिस पर भेल प्रबंधन ने सहमति दे दी है.

BHOPAL FIRST MONSOON RAIN
भोपाल कलेक्टर बारिश के दौरान सड़कों पर उतरे (ETV Bharat)

नादरा बस स्टैंड को शिफ्ट करने का प्रस्ताव

​शहर के सबसे पुराने और भीड़भाड़ वाले पुराने भोपाल के इलाकों को राहत देने के लिए नादरा बस स्टैंड को नवीन बस स्टैंड परिसर में स्थानांतरित करने का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अतिक्रमण हटाने, जेब्रा क्रासिंग और साइनबोर्ड को दुरुस्त करने के साथ-साथ गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है.

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