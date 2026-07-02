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हवाई मार्ग से कनेक्ट हुए भोपाल और नोएडा, 72 सीटर इंडिगो की नई उड़ान सेवा शुरू

हवाई मार्ग से कनेक्ट हुए भोपाल और नोएडा ( Source: IANS )