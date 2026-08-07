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भोपाल में 127 साल पुराना गर्ल्स ब्रिटिश स्कूल, 1899 में बग्घियों से पहुंचती थीं लड़कियां

राजधानी भोपाल के पुराने शहर के बीचों-बीच स्थित मारवाड़ी रोड गुजरती है, इस रोड़ पर कपड़ों, रेडीमेड वस्त्रों, आभूषणों और अन्य घरेलू सामान से जुड़ी कई दुकानें मौजूद हैं. गाड़ियों और हॉर्न की आवाजों के बीच इस रोड पर पीले रंग से रंगे इस स्कूल से बच्चों के पढ़ने की आवाजें लोगों का ध्यान खींचती हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक स्कूल ऐसा भी है, जिसका इतिहास देश की आजादी से भी पुराना है. इस स्कूल को देश की आजादी के पहले करीबन 127 साल पहले ब्रिटिश शासन काल के दौरान शुरू किया गया था, इसमें आज भी बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं. इस स्कूल का रोचक पहलू यह है कि इस स्कूल की स्थापना उस दौर में लड़कियों को शिक्षित करने के अलावा उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए शुरू किया गया था. इसमें एक ब्रिटिश महिला को बतौर अधीक्षक पदस्थ किया गया था.

इस स्कूल में करीबन 186 बच्चे हैं, इसमें भी करीबन 70 फीसदी छात्राएं हैं. दरअसल इस स्कूल का इतिहास ही इन्हीं छात्राओं से जुड़ा है. इस स्कूल को 127 साल पहले भोपाल रियासत में रहने वाली लड़कियों को न सिर्फ शिक्षित करने, बल्कि उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए किया गया था.

नवाब सिकंदर बेगम ने शुरू किया था गर्ल्स स्कूल

भोपाल के इतिहास के जानकार मोहम्मद रिजवान बताते हैं, "भोपाल रियासत की नवाब सिकंदर बेगम बहुत प्रगतिशील थीं। उन्होंने इस्लामी परंपराओं और आधुनिकीकरण के बीच संतुलन बनाने के लिए लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए. इस दिशा में भोपाल में पहला स्कूल खोला गया, यह स्कूल सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के लिए था. स्कूल के साथ उस दौर में 3 प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किए गए थे. उनका उद्देश्य था कि भोपाल रियासत की महिलाएं पिछडी और वंचित न रहें. इस स्कूल का नाम विक्टोरिया स्कूल रखा गया."

1899 में स्थापित हुआ था स्कूल

आज भी इस स्कूल का नाम एकीकृत शासकीय विक्टोरिया माध्यमिक शाला है. पूर्व कुलपति और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. आशा शुक्ला कहती हैं, "यह स्कूल 1899 में स्थापित किया गया, यह वह समय था जब सामाजिक सुधार की दिशा में महिलाओं से जुड़ी कुरीतियों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे थे. 1829 में सती प्रथा खत्म हो चुकी थी और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी सहमति की आयु अधिनियम पारित किया गया था."

नाम बदलने के लिए 2 बार प्रस्ताव हुए तैयार (ETV Bharat)

ब्रिटिश महिला मिस बीयर्स को बनाया था स्कूल अधीक्षक

विक्टोरिया स्कूल की मौजूदा प्रभारी प्रिंसिपल अफशाह अफसर कहती हैं, "रिकॉर्ड के मुताबिक इस स्कूल की स्थापना के बाद यहां पढ़ने आने वाली छात्राओं की संख्या बढ़ती गई. 1902-03 में इस स्कूल में 63 छात्राएं पढ़ने के लिए आती थीं. एक साल बाद वर्ष 1904-05 में यह संख्या बढ़कर 180 तक पहुंच गई. 1905-06 में 138, 1906-07 में 122 और 1907-08 में यहां पढ़ने आने वाली छात्राओं की संख्या 131 थी. स्कूल तक बच्चियों को लाने के लिए बग्घियां थीं, जिसमें पर्दे लगे होते थे. स्कूल की अधीक्षक ब्रिटिश महिला मिस बीयर्स को बनाया गया, उनकी मदद के लिए भारतीय महिला तारा बाई को भी रखा गया था."

वर्तमान में पढ़ते हैं 186 छात्र-छात्राएं (ETV Bharat)

वर्तमान में पढ़ते हैं 186 छात्र-छात्राएं

अफशाह अफसर बताती हैं, "127 साल बाद भी लगातार होने वाले रिनोवेशन की वजह से यह बिल्डिंग अभी भी अच्छी स्थिति में है. पूर्व में इसमें पहली मंजिल पर बाउंड्रीबाल बेहद खूबसूरत पत्थर और लोहे से बनी थी, लेकिन टूटने पर अब इसकी रेलिंग को बदल दिया गया है. इस स्कूल में छोटे- छोटे करीबन 10 कमरे हैं. 2 पालियों में चलने वाले स्कूल में आज भी 186 बच्चे पढ़ने आते हैं, इसमें 70 फीसदी छात्राएं ही हैं.

नाम बदलने के लिए 2 बार प्रस्ताव हुए तैयार

विक्टोरिया स्कूल का नाम गुलामी के दौर की याद दिलाता है. ऐसे नामों को बदलने की दिशा में इस स्कूल का नाम भी बदले जाने के प्रयास हुए हैं. भोपाल नगर निगम में इसका नाम बदलने के लिए 2 बार प्रस्ताव तैयार हुए. इस स्कूल का नाम बदलकर उद्वदास मेहता और फिर शंकर दयाल शर्मा के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया, हालांकि बाद में इसे बदला नहीं जा सका.