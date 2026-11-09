पटाखों ने छीनी आंखों की रोशनी, हमीदिया पहुंचे तमाम मरीज, 14 साल के बच्चे की हालत गंभीर
भोपाल में पटाखों से कई लोगों की आंखें घायल, हमीदिया अस्पताल पहुंचे अतिशबाजी से झुलसे कई मरीज. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 6:27 PM IST
भोपाल: दीपावली के त्योहार पर असुरक्षित आतिशबाजी कई परिवारों के लिए मातम का कारण बन गई. बीते 24 घंटे में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ऐसे करीब एक दर्ज ने अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे. इनमें पटाखे की वजह से आंख घायल होने के भी 5 मामले सामने आए हैं. इनमें एक 14 साल के बच्चे की हालत सबसे चिंता जनक बताई जा रही है. डाक्टरों का कहना है कि मरीज की आंखों की रोशनी बचा पाना मुश्किल है.
सर्जरी के बाद भी नहीं निकला आंख से कंकर
हमीदिया अस्पताल के ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट डॉ. एस.एस. कुबरे ने बताया कि "आतिशबाजी के दौरान आंखों के घायल होने से संबंधित 5 गंभीर मामले हमारे पास पहुंचे हैं. इनमें सबसे चिंता जनक स्थित 14 साल के एक बच्चे की है. जिसे कल रात उसके परिजन हमीदिया अस्पताल लेकर आए थे. इस बच्चे के आंख की उपरी परत फट गई थी. वहीं पटाखों में भरा कंकर आंख के अंदर तक पहुंच गया था. अस्पताल में उस बच्चे के आंख की सर्जरी की गई है, लेकिन उसकी रोशनी अभी नहीं लौटी है."
रेटिना और आंख के पिछले हिस्से की सर्जरी जरुरी
डॉ. एस.एस. कुबरे ने बताया कि बच्चे के आंख की उपरी परत फटने के साथ ही अंदर भी काफी नुकसान हुआ है. हालांकि, डाक्टरों ने करीब एक घंटे की सर्जरी करते हुए स्क्लेरल टियर को रिपेयर कर दिया है. लेकिन आंख के अंदर पटाखे का कण होने के कारण संक्रमण का खतरा बना हुआ है. वहीं, आंख में अभी खून भरा हुआ है, जो मोतियाबंद जैसा बन गया है. डॉ. कुबरे के अनुसार अब उस बच्चे की रेटिना और आंख के पिछले हिस्से की सर्जरी करनी पड़ेगी. लेकिन हमीदिया अस्पताल में यह सुविधा नहीं होने से दूसरे विशेषता वाले अस्पताल में रेफर किया जाएगा.
ये भी पढ़ें:
- मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से 300 से ज्यादा बच्चे घायल, मासूमों का अस्पताल में इलाज जारी, कई आरोपी अरेस्ट
- अब मोतियाबिंद सर्जरी नो टेंशन, कमाल की है 4D फेको टेक्नोलॉजी, मशीन का पूरा कंट्रोल
पटाखों से 7 साल के बच्ची की आंख घायल
डॉ. कुबरे ने बताया कि एक 7 साल की बच्ची को भी गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. पटाखे की वजह से उसके आंख के पुतलियों के आसपास पटाखे के छोटे-छोटे कण घुस गए थे. जिसे डाक्टरों ने रात में ही निकाल दिया था. हालांकि अभी उसे अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया है. अब उस बच्ची की हालत संतोषजनक है और आंखों से देख पा रही है. डॉ. कुबरे के अनुसार अन्य तीन मरीजों का इलाज करने के बाद रात में ही डिस्चार्ज कर दिया गया था.