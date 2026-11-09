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पटाखों ने छीनी आंखों की रोशनी, हमीदिया पहुंचे तमाम मरीज, 14 साल के बच्चे की हालत गंभीर

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Getty Image )

भोपाल: दीपावली के त्योहार पर असुरक्षित आतिशबाजी कई परिवारों के लिए मातम का कारण बन गई. बीते 24 घंटे में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ऐसे करीब एक दर्ज ने अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे. इनमें पटाखे की वजह से आंख घायल होने के भी 5 मामले सामने आए हैं. इनमें एक 14 साल के बच्चे की हालत सबसे चिंता जनक बताई जा रही है. डाक्टरों का कहना है कि मरीज की आंखों की रोशनी बचा पाना मुश्किल है.

सर्जरी के बाद भी नहीं निकला आंख से कंकर