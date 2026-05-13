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भोपाल में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

भोपाल: करोंद इलाके में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चार मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें दूर तक दिखाई देने लगीं और इलाके में काला धुआं फैल गया. घटना के दौरान बिल्डिंग के नीचे मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के बाहरी हिस्से में रखे जनरेटर से शुरू हुई. देखते ही देखते आग ने पास में लगे एयर कंडिशनर और फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया. आग जिस हिस्से में लगी, उसके पास ही केएफसी का आउटलेट और क्रोमा का इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मौजूद है. हालांकि राहत की बात यह रही कि केएफसी आउटलेट तक आग नहीं पहुंची और कोई जनहानि नहीं हुई.

भोपाल में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

जनरेटर से आग फैलने की आशंका

नगर निगम के फायर प्रभारी सौरभ पटेल ने बताया, "शुरुआती जांच में आग लगने की वजह जनरेटर में शॉर्ट सर्किट सामने आ रहा है. जनरेटर में आग भड़कने के बाद आसपास रखे कई एसी यूनिट और अन्य सामान जलकर खाक हो गए. हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले पास स्थित हॉस्पिटल की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. कुछ ही देर बाद नगर निगम की दमकल टीम भी पहुंच गई. दोनों टीमों ने करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि बिल्डिंग में उस समय ज्यादा भीड़ मौजूद नहीं थी."

जनरेटर से 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

घटना के बाद बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. आग की ऊंची लपटें और धुएं के कारण पूरे इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर निशातपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया. फिलहाल प्रशासन नुकसान का आंकलन कर रहा है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.