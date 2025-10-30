ETV Bharat / state

भोपाल में महिला DSP पर चोरी का केस, सहेली के घर से रुपए और मोबाइल उड़ाने का आरोप

यह है पूरा मामला अपनी ही सहेली से चोरी की वारदात का शिकार हुई फरियादी प्रमिका तिवारी ने बताया कि, ''वह लाइफ इंश्योरेंस का काम करती हैं और भोपाल के महालक्ष्मी परिसर गल्ला मंडी परिसर में रहती हूं. उनकी महिला डीएसपी कल्पना रघुवंशी से पिछले करीबन 5 सालों से परिचय है. 5 साल पहले उन्होंने आरोपी कल्पना रघुवंशी की विधवा मां का गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाया था. इसके बाद से कल्पना रघुवंशी का उनके घर आना-जाना शुरू हो गया.''

भोपाल: मध्य प्रदेश में हवाला के पैसों की लूट के बाद अब राजधानी भोपाल में महिला DSP ( Deputy Superintendent of Police ) द्वारा 2 लाख रुपए चुराने का मामला सामने आया है. आरोप है कि, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ महिला DSP कल्पना रघुवंशी ने अपनी ही सहेली के घर से 2 लाख रुपए की नगदी पर हाथ साफ कर दिया. जहांगीराबाद थाना पुलिस ने महिला डीएसपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है. हालांकि अभी महिला डीएसपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. वह घटना के बाद से ही फरार चल रही हैं

''24 सितंबर 2025 की शाम करीबन साढ़े छह बजे मैंने अपना मोबाइल किचन में चार्ज पर लगाया और मुख्य दरवाजा अटकाकर बाथरूम में नहाने चली गई. इस दौरान मेरी बेटी अपने कमरे में पढ़ रही थी. करीबन 15 मिनिट बाद नहाकर लौटी और पूजा करने लगी. एक घंटे बाद कॉल करने के लिए मोबाइल उठाने किचन में गई तो मोबाइल नहीं मिला. पूरे घर में मोबाइल ढूंढा, इसी दौरान मेरा ध्यान हॉल में रखे बैग पर गया. बैग खुला हुआ था और उसमें रखे करीबन 2 लाख रुपए भी गायब थे. यह पैसा बेटी की फीस जमा करने के लिए बैंक से निकलवा कर लाई थी.''

पड़ोसी से दिखवाया सीसीटीवी

महिला ने बताया, ''पैसे नहीं मिलने पर मैंने पड़ोसी को बुलवाया और हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक कराए. फुटेज में सहेली की करतूत देख मेरे होश उड़ गए. सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि कल्पना रघुवंशी हॉल में दाखिल हुई. इसके बाद उन्होंने मोबाइल और बैग से पैसे निकाले और चली गई. घटना की सूचना जहांगीराबाद थाने को दी गई, इसके बाद पुलिस ने कल्पना रघुवंशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है.

नहीं हुई गिरफ्तारी

हालांकि घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण तो दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के मामले में पुलिस सुस्ती दिखा रही है. 25 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी पुलिस अब तक महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. मामले में जहांगीराबाद थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर ने बताया कि, ''महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. फरियादी ने शक जताया है कि चोरी डीएसपी कल्पना रघुवंशी ने की है. घटना के बाद से वह रार चल रही है, उनकी तलाश की जा रही है.''