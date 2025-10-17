ETV Bharat / state

कंधे पर बोरी उठा शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर आए जीतू पटवारी, दर्ज हुई FIR

भोपाल स्थित शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर प्रोटेस्ट करने पर जीतू पटवारी सहित कांग्रेसियों पर FIR दर्ज, बिना अनुमति किया था प्रदर्शन.

BHOPAL FIR AGAINST CONGRESS LEADERS
जीतू पटवारी सहित कांग्रेसियों पर FIR (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 17, 2025

October 17, 2025

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित आवास के बाहर बिना अनुमति के धरना देने के आरोप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शहर के टीटी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिवराज सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन
टीटी नगर पुलिस स्टेशन प्रभारी गौरव कुमार ने बताया, "गुरुवार को हमें सूचना मिली कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास की ओर जा रहे हैं. कांग्रेसियों द्वारा किया गया यह धरना बिना अनुमति के था, जिसके परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ टीटी नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 223 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.'' उन्होंने आगे बताया कि, ''प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, मुकेश नायक और लगभग 30 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.''

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित आवास के बाहर किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे पर फसलों से भरा बोरा लेकर केंद्रीय मंत्री के आवास पहुंचे थे. आवास पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री से किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा भी की.

जीतू पटवारी बोले-2 दिनों में 8 किसानों ने की आत्महत्या
जीतू पटवारी ने बताया, "मैं किसानों की समस्याओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान के आवास पर गया था. पिछले दो दिनों में आठ किसानों ने आत्महत्या की है. 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान के लिए 3,100 रुपये और गेहूं के लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी देने का वादा किया था. लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं.''

उन्होंने सोयाबीन किसानों के लिए राज्य सरकार की भावांतर योजना को भी धोखा बताया और आरोप लगाया कि चौहान ने 2017 में भावांतर योजना शुरू की थी, लेकिन किसानों को एक पैसा भी नहीं दिया गया.

