कंधे पर बोरी उठा शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर आए जीतू पटवारी, दर्ज हुई FIR

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित आवास के बाहर बिना अनुमति के धरना देने के आरोप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. शहर के टीटी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिवराज सिंह के बंगले के बाहर प्रदर्शन

टीटी नगर पुलिस स्टेशन प्रभारी गौरव कुमार ने बताया, "गुरुवार को हमें सूचना मिली कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास की ओर जा रहे हैं. कांग्रेसियों द्वारा किया गया यह धरना बिना अनुमति के था, जिसके परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ टीटी नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 223 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.'' उन्होंने आगे बताया कि, ''प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, मुकेश नायक और लगभग 30 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.''

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित आवास के बाहर किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे पर फसलों से भरा बोरा लेकर केंद्रीय मंत्री के आवास पहुंचे थे. आवास पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री से किसानों के कई मुद्दों पर चर्चा भी की.