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मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 300 EL का कितना पेमेंट? समझ लें पूरा गणित

वित्त विभाग ने साफ किया है कि कर्मचारियों को सेवानिृत्ति पर 300 अर्जित अवकाश की राशि मिलेगी. कर्मचारी खुद कर सकेंगे हिसाब.

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मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 300 ईएल का पेमेंट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 6:45 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश के कर्मचारी अब 300 दिन का अर्जित अवकाश कैश करा सकेंगे. कर्मचारी को इन छुट्टियों पर कितना पैसा मिलेगा, इसका हिसाब खुद ही लगा सकेंगे. इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. निर्देशों के साथ ही इसको लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद की स्थिति को खत्म करने की कोशिश की गई है. अब कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अपनी कुछ छुट्टियों को भी कैश करा सकेगे.

अगर 300 से ज्यादा ईएल हैं तो लैप्स होंगी

कर्मचारियों को हर साल मिलने वाली ईएल उपयोग न होने पर यह अगले साल जुड़ती जाती है. इन सारी ईएल का पैसा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलता है. कर्मचारी को एक ईएल के बदले एक दिन का वेतन और अन्य भत्ते जोड़कर राशि दी जाती है. वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय सिर्फ 300 ईएल को ही कैश कराने की सुविधा मिल सकेगी. इससे ज्यादा ईएल होने पर लैप्स हो जाएंगी.

वित्त विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि रिटायरमेंट के पहले कोई कर्मचारी ईएल को कैश करा चुका है, तो उसके बाद बाकी बची ईएल को ही कैश कराने का लाभ दिया जाएगा. यह संख्या 300 ईएल से ज्यादा नहीं हो सकेगी. वित्त विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर कहा है कि कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले अवकाश का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखें और इसमें किसी तरह की गलतियां न हों.

कर्मचारी समझ लें ईएल कैश का केलकुलेशन

यदि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय अर्जित अवकाश यानी ईएल 270 हैं और इसमें से 30 ईएल कर्मचारी द्वारा पहले कैश करा लिया गया, ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी का मूल वेतन 1 लाख रुपए हैं साथ ही उसका डीए 58 हजार रुपए है तो इस तरह उसकी कुल वेतन राशि 1.58 लाख रुपए होती है. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को मूल वेतन और डीए मिलकार 270 छुट्टियों का 13 लाख 43 हजार रुपए की राशि मिलेगी. इसमें यदि अन्य अवकाश को जोड़ दिया जाए तो यह कुल राशि 14 लाख 22 हजार रुपए होगी।

इसी तरह यदि किसी कर्मचारी के पास रिटायरमेंट के समय कुल अर्जित अवकाश 300 हैं. ऐसे कर्मचारी का मूल वेतन 56100 और डीए 32538 रुपए है. इस तरह कर्मचारी को कुल अर्जित अवकाश के आधार पर 8 लाख 86 हजार 380 रुपए की राशि मिलेगी.

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