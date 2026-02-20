ETV Bharat / state

भोपाल में सुंदरियों के नाम रही शाम, सिवनी की धनुश्री बनी फेमिना मिस इंडिया 2026

राजधानी भोपाल में पहली बार आयोजित हुआ फेमिना मिस इंडिया 2026, फाइनल राउंड में सिवनी की धनुश्री चौहान ने मारी बाजी.

BHOPAL FEMINA MISS INDIA 2026
सिवनी की धनुश्री बनी फेमिना मिस इंडिया 2026 (ETV Bharat)
Published : February 20, 2026 at 3:13 PM IST

भोपाल: राजधानी में स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानि मिंटो हाल में गुरुवार शाम फैशन, ग्लैमर और आत्मविश्वास का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसने भोपाल को पहली बार स्टेट लेवल ब्यूटी पेजेंट की चमक से रोशन कर दिया. फेमिना मिस इंडिया 2026 मध्य प्रदेश के ग्रैंड फिनाले में प्रदेशभर से चयनित 16 प्रतिभागियों ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा. देर रात तक चले इस आयोजन में सिवनी की धनुश्री चौहान ने ताज अपने नाम किया और अब वे राष्ट्रीय मंच पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी.

रैंप पर सजा ग्लैमर का जादू

इस कार्यक्रम को दो प्रमुख राउंड में आयोजित किया गया. इसमें रैंप वाक, टैलेंट और प्रश्नोत्तर राउंड में प्रतिभागियों ने अपनी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स का शानदार प्रदर्शन किया. आखिरी में जूरी पैनल ने प्रतिभागियों की ग्रेस, स्टेज प्रेजेंस और बुद्धिमत्ता के आधार पर विजेता का चयन किया. इस मंच पर जब संगीत की धुनों पर माडल्स ने कदम बढ़ाए तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा.

भोपाल में पहली बार फेमिना मिस इंडिया (ETV Bharat)

'रिवर टू रनवे' थीम ने खींचा ध्यान

फिनाले का पहला राउंड पूरी तरह सस्टेनेबिलिटी को समर्पित रहा. डिजाइनर डॉ. कावेरी दत्ता द्वारा स्क्रैप फैब्रिक और बची हुई कतरनों से तैयार इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स में प्रतिभागियों ने रैंप वॉक की. 'रिवर टू रनवे' थीम पर तैयार इन ड्रेसेस में ब्लू, ग्रीन, मस्टर्ड और ग्रे शेड्स का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया. चंदेरी फैब्रिक के यूनिक पैटर्न, प्लिट्स और फ्लेयर्स ने आउटफिट्स को खास आकर्षण दिया. इस राउंड के जरिए सस्टेनेबल फैशन और ‘बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट’ का संदेश बड़े मंच से दिया गया.

SEONI DHANUSHREE CHAUHAN WINNER
सिवनी की धनुश्री ने जीता खिताब (ETV Bharat)

धनुश्री चौहान के सिर ताज, ये रहीं 16 प्रतिभागी

कड़े मुकाबले के बाद सिवनी की धनुश्री चौहान को मध्य प्रदेश विजेता घोषित किया गया. व्यक्तित्व, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के संतुलन ने उन्हें यह मुकाम दिलाया. अब वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी. बता दें कि इस प्रतियोगिता में सान्या दीक्षित, शिवांगी, राधिका, पूर्वा, आकांक्षा, भूमिका, कृषिका, कनक, देवांशी, धनुश्री, नंदिनी, महिमा, रुशिका, सिया, स्नेहा और समायरा जायसवाल ने हिस्सा लिया. सभी ने अपने अंदाज और आत्मविश्वास से मंच को जीवंत बना दिया.

DHANUSHREE FEMINA MISS INDIA 2026
भोपाल में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता (ETV Bharat)

गौरवशाली परंपरा की नई पारी की शुरुआत

इस कार्यक्रम में शामिल होने आई फेमिना मिस इंडिया 2024 और मिस वर्ल्ड 2026 की प्रतियोगी निकिता पोरवाल ने बताया कि "फेमिना मिस इंडिया की 60 वर्षों से अधिक पुरानी विरासत रही है. इसी मंच ने देश को सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा जैसी विश्वस्तरीय हस्तियां दी हैं. उन्होंने बताया कि भोपाल में पहली बार आयोजित स्टेट ग्रैंड फिनाले को इसी गौरवशाली परंपरा की नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है.

BHOPAL FEMINA MISS INDIA 2026
रैंप पर सजा ग्लैमर का जादू (ETV Bharat)

यह आयोजन केवल सौंदर्य प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी-फर्स्ट और जीरो-वेस्ट थीम के जरिए सामाजिक सरोकार का मजबूत संदेश भी दिया गया."

