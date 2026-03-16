भोपाल में ईद से पहले फतवा! एक वर्ग के टारगेट पर मुफ्ती, अपराधी बताया
भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने सोशल मीडिया पर तैर रहे एक फतवे के खिलाफ मोर्चा खोला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 6:21 PM IST
रिपोर्ट : आबिद मुमताज
भोपाल : रमजान के मुकद्दस महीने और ईद उल फितर के त्यौहार से पहले भोपाल में सामने आए एक फतवे ने नए विवाद को जन्म दे दिया है. शहर की जामे एहतमाम मसाजिद कमेटी के दारुल इफ्ता की और से जारी एक फतवा को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने आपत्ति दर्ज करवाई हैं. दस्तावेज में एक धार्मिक सवाल के जवाब में बीमारी की स्थिति में इमामत से जुड़ा शरई मत बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे भोपाल के शहर काजी से जोड़कर देख रहे हैं.
फतवा जारी करने से रोष बढ़ा
दारुल इफ्ता जाम-ए-एहतमाम मसाजिद कमेटी, भोपाल के नाम से जारी इस दस्तावेज में पूछे गए सवाल में लिखा है “किसी शहर के काजी साहब जो प्रोस्टेट की बीमारी से पीड़ित हैं, क्या उनके पीछे नमाज पढ़ना सही होगा या नहीं." इसी सवाल के जवाब में फतवा जारी किया गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने फतवा देने वाले शहर मुफ़्ती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा "शहर काजी की बीमारी और नमाज को लेकर मुफ़्ती अब्दुल कलाम कासमी का फतवा वायरल हो रहा है. जबकि मुफ्ती अब्दुल कलाम के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है और वारंट भी निकल चुका है."
विवाद से जुड़े दो ऑडियो जारी
शमशुल हसन ने शहर काजी का समर्थन करते हुए कहा "यह मुस्लिम समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है. इसके लिए उन्होंने दो ऑडियो भी जारी किये." ऑडियो में भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और दूसरे ऑडियो में फतवा जारी करने वाले मुफ्ती जसीम दाद खां अपना पक्ष रख रहे हैं. ईद से पहले जारी हुए फतवे के लेटर से भोपाल में हड़कंप है.
ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कहा "ईद से पहले इस तरह का लेटर जारी करना विवाद को बढ़ाना है. हमारी शहर काजी से चर्चा हुई है. उन्हें कोई बीमारी नहीं है. वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं. इस्लाम धर्म में काजी का एक सम्मानजनक पद होता है. सोशल मीडिया पर इस तरह का विवादित लेटर डालना गलत है."
नमाज को लेकर सियासत का आरोप
कमेटी के शमशुल हसन बल्ली ने कहा "जिनकी ओर से फतवा जारी किया गया है, वह और शहर काजी एक ही दफ्तर में बैठते हैं. जारी करने से पहले उन्हें काजी साहब से इसकी तस्दीक जरूर करनी थी. भोपाल में 4 दिन बाद ईद का त्यौहार अकीदत के साथ मनाया जाएगा. शहर काजी परंपरा के अनुसार ईदगाह पर नमाज अदा करवाएंगे." मुस्लिम त्योहार कमेटी का आरोप है "नमाज को लेकर कहीं ना कहीं सियासत देखने को मिल रही है." उन्होंने आशंका जाहिर की कि शहर काजी को पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है.
फतवा जारी करने वाला खुद गुनहगार
उन्होंने एक ऑडियो का हवाला देते हुए कहा कि ईदगाह में नमाज पढ़ने को लेकर यह साजिश रची गई है, जिसके प्रमाण उनके पास मौजूद हैं. उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि जिन्होंने बिना जांच के फतवा जारी किया हैं, उन पर पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई करे. मुस्लिम त्योहार कमेटी की जानिब से भी शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है. मुफ्ती अब्दुल कलाम कासमी ने जो फतवा जारी किया है, वह खुद भी गुनहगार हैं और भोपाल पुलिस में उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं.
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शहर काजी ने कहा- हमसे कोई संबंध नहीं
विवाद के बीच भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने इस पूरे मामले से खुद को अलग बताया. उन्होंने कहा "इस फतवे का उनसे कोई संबंध नहीं है और वह इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते."