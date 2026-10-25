मध्य प्रदेश की जरी दरजोदी में गोंड आर्ट का फ्यूजन, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक हैं मुरीद
भोपाल की जरी दरजोदी के साथ दूसरे आर्ट का फ्यूजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूब बिक रही है यह ऑर्ट है. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 7:55 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नवाबी दौर की शाही हस्तशिल्प कला जरी जरदोजी के लिए भी जानी जाती है. नवाबी दौर में जरी जरदोजी स्थानीय महिलाओं के स्वरोजगार का बड़ा साधन थी. वहीं, अब फैशन डिजाइनर इस परंपरागत जरी दरजोदी को और भी आकर्षक रूप दे रहे हैं. भोपाल के पारंपरिक बटुओं, कपड़ों से आगे निकलकर अब जरी जरदोजी की कला को फैशन डिलाइनरों ने पेंटिंग, सोवेनियर, साड़ियों और पार्टी वियर जूतियों तक पर उतार दिया है. इसे दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहर में खूब पसंद किया जा रहा है.
जरी दरजोदी को दूसरी ऑर्ट के साथ जोड़कर नया फ्यूजन तैयार किया
भोपाल की फैशन डिजाइनर मल्लिका ने जरी दरजोदी को दूसरी ऑर्ट के साथ जोड़कर नया फ्यूजन तैयार किया है और इसे अपने नए ब्रांड शिल्पतत्व के रूप में देश के कई बड़े शहरों तक भेज रही हैं. मल्लिका बताती हैं कि "फैशन डिजाइन का कोर्स करने के साथ ही उन्होंने भोपाल की पहचान जरी दरजोदी पर काम करना शुरू कर दिया था. मध्य प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आर्ट को मिक्स करके जरी दरजोरी को अलग-अलग तरह से फ्यूजन आर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है."
उन्होंने एक वॉल क्लॉक बनाई है, इसमें प्रदेश की गोंड ऑर्ट और जरी-दरजोदी को मिक्स करके डिलाइन तैयार किया है. मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मटकी डांस, गोंड आर्ट और भोपाल की जरी-दरजोदी को मिलाकार एक आर्ट तैयार किया है, जिसे खूब पसंद किया गया है. मल्लिका बताती हैं कि भोपाल की इस प्राचीन कला को देश के दूसरे हिस्सों के अलावा विदेश तक में पसंद किया जा रहा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भोपाल की यह ऑर्ट खूब बिक रही है.
भोपाल की फैशन डिजाइनर ऋतु वर्मा बताती हैं कि सुनहरे और चांदी जैसे धागों का उपयोग कर साड़ियों और कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई से आगे निकलकर अब वे इसकी मदद से खूबसूरत फ्रेम तैयार कर रही हैं, जो कई घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं. हालांकि यह काम बहुत मेहनत और धैर्य मांगता है. डिजाइनर फ्रेम तैयार करने के लिए 3 से 4 दिन का समय लगता है. एक फ्रेम को तैयार करने में करीब तीन महिलाएं काम करती हैं. यह बेहद बारीक काम होता है.
वित्त मंत्री को पसंद आ चुका है ये फ्यूजन
भोपाल की जरी-दरजोदी कला को फ्रेम में उतारे जाने और इसकी खूबसूरती की देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मुरीद रही हैं. करीबन तीन साल पहले भोपाल प्रवास के दौरान उनको इस तरह के डिजाइनर फ्रेम खूब पसंद आए थे. उन्होंने भोपाल से इसकी खरीदारी भी की थी. भोपाल के बटुओं के अलावा फ्रेम्स में की गई शिल्पकारी लोगों को खूब पसंद आ रही है.
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नवाब शाहजहां बेगम के दौर में फली-फूली ये कला
भोपाल की इस पारंपरिक कला में पूर्व में सोने-चांदी और उस जैसे चमकीले धागों से सुंदर डिजाइन तैयार की जाती थी. भोपाल में नवाब शाहजहां बेगम के दौर में इस कला को खूब प्रतिसाद मिला और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कला को सिखाने का काम किया गया. नवाबी दौर में धातुओं की सिल्लियों को पिघलाकर उनसे तार बनाए जाते थे और सोने चांदी के इन धागों से कपड़ों पर काम किया जाता था.
भोपाल की इस कला को जून 2026 में जीआई टैग मिल चुका है
बाद में इन धागों का स्थान चमकीले पीले और सफेद धागों ने ले लिया. फैशन डिलाइन मल्लिका पाटीदार बताती हैं कि भोपाल के डिजाइनर बटुए फैमस रहे हैं, लेकिन बटुओं से आगे निकालकर इस कला को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. भोपाल की यह पहचान अब और भी स्थाई हो गई है. भोपाल के पारंपरिक देसी हुनर को अब अंतरराष्ट्रीय मुहर लग गई है. इस कला को जून 2026 में जीआई टैग मिल चुका है.