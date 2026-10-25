ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की जरी दरजोदी में गोंड आर्ट का फ्यूजन, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक हैं मुरीद

मध्य प्रदेश की जरी दरजोदी में गोंड आर्ट का फ्यूजन ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नवाबी दौर की शाही हस्तशिल्प कला जरी जरदोजी के लिए भी जानी जाती है. नवाबी दौर में जरी जरदोजी स्थानीय महिलाओं के स्वरोजगार का बड़ा साधन थी. वहीं, अब फैशन डिजाइनर इस परंपरागत जरी दरजोदी को और भी आकर्षक रूप दे रहे हैं. भोपाल के पारंपरिक बटुओं, कपड़ों से आगे निकलकर अब जरी जरदोजी की कला को फैशन डिलाइनरों ने पेंटिंग, सोवेनियर, साड़ियों और पार्टी वियर जूतियों तक पर उतार दिया है. इसे दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहर में खूब पसंद किया जा रहा है.

जरी दरजोदी को दूसरी ऑर्ट के साथ जोड़कर नया फ्यूजन तैयार किया